Cusco: ciudadano denuncia haber sido agredido por policías dentro de comisaría

Un trabajador de una empresa de seguridad particular denunció haber sido agredido, junto a su amigo, en el interior de una comisaría de la ciudad de Cusco. Ello, luego de que fuera a denunciar una agresión que había sufrido por parte de ciudadanos venezolanos en inmediaciones de locales nocturnos ubicados en el centro histórico de la ciudad imperial.

Luis, de 33 años —es como por el momento prefiere identificarse el ciudadano agredido—, indicó a RPP Noticias que los hechos ocurrieron la semana pasada, cuando junto a su compañero sufrieron la agresión de al menos siete ciudadanos venezolanos. Al dirigirse a denunciar el hecho a la comisaria de Cusco, los policías, además de no recibirle la denuncia, lo terminaron agrediendo. Entre lágrimas, contó que a raíz de los golpes está convaleciente y corre el riesgo de perder su trabajo.

"He sido víctima de un abuso policial. No puedo ni trabajar ahorita. Debieron hacerme caso en ese rato. Se supone que entre compatriotas cusqueños, peruanos, deberíamos apoyarnos. Pero en vez de eso me dejaron así", dijo el agraviado.

Luis hizo un llamado al director de la Macro Región Policial del Cusco, general Javier Vela, para que indague este abuso policial. | Fuente: RPP

Agresión habría sido por filmar faltar de atención a su denuncia

El denunciante aseguró que la agresión dentro de la comisaria ocurrió porque a los policías les incomodó que ellos decidieron grabar con su celular la falta de atención a su denuncia. En el video que grabaron los agredidos se ve que uno de los agentes decide quitarle el celular y tomarlo del rostro. Luego contaron que uno de los denunciantes fue retirado a golpes de la comisaría y el otro permaneció en la delegación policial.

Ante este hecho, Luis hizo un llamado al director de la Macro Región Policial del Cusco, general Javier Vela, para que indague este abuso policial. Además, instó a no permitir que más hechos similares ocurran en contra de ciudadanos que buscan seguridad y protección cuando acuden a una delegación policial.