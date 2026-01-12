Cusco: evalúan cierre temporal del parque arqueológico de Choquequirao por efectos de la temporada de lluvias

El Gobierno Regional del Cusco señala que el pronóstico de lluvias para enero, febrero y marzo sería superior a lo normal.

El gerente regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía de Cusco, Rosendo Baca, anunció este lunes la posibilidad de que el sitio arqueológico de Choquequirao cierre temporalmente debido a la temporada de lluvias y una alerta emitida por el Senamhi por posibles deslizamientos.

Según el funcionario, se trata de un monitoreo constante a los diferentes atractivos que hay en la región y por ello se ha solicitado un informe ampliado a las municipalidades de Mollepata y Santa Teresa, que son parte de la ruta hacia el sitio arqueológico.

Por su parte, el director de la oficina de gestión del riesgo de desastres y seguridad del Gobierno Regional de Cusco, Miguel Oscco, dijo que el pronóstico de lluvias para enero, febrero y marzo sería superior a lo normal, por lo que este viernes se decidirá si se cierra el sitio arqueológico de Choquequirao.

Oscco también indicó que otros lugares que podrían cerrarse mientras dure la temporada de lluvias son las aguas termales de Cocalmayo y la laguna Humantay. No obstante, enfatizó que esto sigue en evaluación.