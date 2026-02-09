Pobladores de Machupicchu acuerdan que Consettur y San Antonio de Torontoy continúen trasladando turistas a ciudadela incaica

Darwin Baca, presidente del Frente de Defensa por lo intereses del distrito de Machupicchu, manifestó que esta medida es temporal y se permitirá hasta que se conozca a la empresa que gane la licitación.

La población del distrito de Machupicchu, en la región Cusco, acordó este lunes, luego de una asamblea popular, que las empresas de transporte turístico, Consettur y San Antonio de Torontoy, continúen con el servicio de traslado de turistas desde dicha localidad hasta la ciudadela incaica.

Darwin Baca, presidente del Frente de Defensa por lo intereses del distrito de Machupicchu, expresó ante los medios de comunicación que ambas empresas, pese a no tener un permiso por parte de la Municipalidad de Urubamba, seguirán operando hasta que se conozca al ganador de la licitación para el servicio del transporte de visitantes tanto nacionales como extranjeros.

"Se ha tomado la decisión de que hay dos empresas que están trabajando y hay que darles el respaldo para no generar conflictos sociales. Parte del acuerdo ha sido que trabajen 50/50, que se respete cada uno. El otro (acuerdo) ha sido de que cualquier empresa que quiera entrar para la licitación y que no sea de la localidad, no va a ser bienvenido en Machu Picchu", expresó.