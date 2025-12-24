Cusco: hallan sin vida a ciudadana canadiense que estaba desaparecida hace cuatro días

Ella desapareció el pasado domingo 21 de diciembre, en circunstancias que aún se investigan. Su cuerpo fue encontrado en un sitio arqueológico.

Agentes de la Unidad de Emergencia de la Policía Nacional hallaron el cuerpo de la ciudadana canadiense Jame Lea Anne Summers, de 47 años, cerca del sitio arqueológico de Huch'uy Qosqo, que se ubica en el distrito de Lamay, provincia de Calca, región Cusco.

Ella desapareció el pasado domingo 21 de diciembre, hace cuatro días. El hallazgo fue confirmado por fuentes policiales. El cuerpo de la mujer fue encontrado sobre unas piedras.

La última vez que tuvo comunicación con sus familiares fue el domingo 21 de diciembre, día en el que conversó por WhatsApp con su hija, con quien había quedado en verse al día siguiente, el lunes, en el aeropuerto Alejandro Velasco Astete; sin embargo nunca llegó, y su celular se encontraba apagado.

La hija de 21 años, al no tener información sobre su madre, puso la denunciasobre su desaparición en la División de Investigación Criminal - Divincri Cusco.

Las autoridades investigan para determinar la causa que originó la muerte de Jame Summers de 47 años, quien según información policial, vivía hace un tiempo en el distrito de Yanahuara.