Cusco: La Policía captura a tres implicados en asalto a un empresario que llevaba 60 kilos de oro y 6 millones de soles

Las autoridades informaron que la víctima trabajaría en el sector minero y que además del dinero traía consigo 45 kilos de oro en el vehículo.

La Policía Nacional capturó este miércoles a dos mujeres y un hombre, presuntamente involucrados en el asalto a un empresario que tenía en su poder seis millones de soles así como 60 kilos de oro en una camioneta. Este hecho se dio anoche en el sector Horacio Zevallos, distrito de San Sebastián, región Cusco.

Virgilio Velásquez, jefe de la Región Policial Cusco, señaló que dos camionetas, con cinco personas a bordo de cada unidad, interceptaron el vehículo donde viajaba el empresario, y con sus armas amenazaron a su víctima para quitarle el dinero así como el oro.

Los detenidos fueron identificados como Wilfredo Pomahuanca Zambrano (37 años), Maricruz Quispe Mamani (41) y Inés Quispe Mamani (22), todas son de Puno.

"Se produjo al parecer un asalto y robo a un empresario que se dedica, al parecer, a la minería. Este señor habría retirado horas antes del banco la suma de 3 900 000 soles, también 720 000 dólares americanos y simultáneamente habría copiado 45 kilos de oro, como también 15 kilos de oro amalgamado", indicó el general ante los medios de comunicación.

Velásquez también señaló que tras el hecho se activó un plan cerco y con ello se capturó a los tres sospechosos, quienes fueron detenidos a bordo de uno de los vehículos usados para el atraco.

La autoridad policial contó que una camioneta de color rojo fue abandonada cerca al lugar del hecho, cuyos ocupantes habrían escapado en distintas direcciones.