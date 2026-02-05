Cusco: encuentran muertos a un arquitecto y una ingeniera dentro de una vivienda

Se trata del arquitecto Junior Palacios (39) y de la ingeniera industrial Irolinda Letona (36), cuyos cuerpos presentaban dos impactos de bala.

Un arquitecto y una ingeniera industrial fueron hallados muertos dentro de una casa, ubicada en el distrito de San Sebastián, en la provincia y región del Cusco.

Se trata de Junior Palacios (39) e Irolinda Letona (36), quienes estaban reportados como desaparecidos desde el pasado sábado, 31 de enero.

El jefe de la División de Investigación Criminal (Divincri) del Cusco, Walter Poma, detalló que los cadáveres presentaban dos impactos de bala.

La puerta de la vivienda no registra signos de forcejeo ni tampoco se encontraron indicios de robo de objetos, por lo que la Policía baraja varias hipótesis en la investigación.

“Se han aproximado los familiares de estas dos personas indicando que se encontraban desaparecidas desde el sábado. Se ha constatado que estaban tapadas con una frazada y presentaban impactos de proyectil de arma de fuego”, detalló el mando policial.

Las cámaras de vigilancia, ubicadas en la zona, ayudarán a identificar a las personas que ingresaron a la vivienda donde se encontraron los cuerpos.

Mientras tanto, un equipo especial de agentes de investigación realiza las primeras diligencias para esclarecer este caso.