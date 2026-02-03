Cusco: suspenden por tres días el tránsito vehicular por uno de los accesos a la Montaña de Siete Colores

El tránsito vehicular por uno de los accesos a la Montaña de Siete Colores en el Cusco fue suspendido temporalmente desde el 2 hasta el 4 de febrero de 2026, informó la Asociación sin Fines de Lucro Vinicunca Cusipata, organización encargada de la gestión del atractivo turístico, mediante un comunicado oficial.

La restricción corresponde al acceso ubicado en la comunidad campesina de Chillihuani, distrito de Cusipata, región Cusco, debido a trabajos de sustitución del puente sobre el río Tigremayo, en el sector de Ccollpa, además de las intensas lluvias que se registran en la zona.



Este acceso es uno de los ingresos a la Montaña de Siete Colores; sin embargo, existe otro ingreso por el distrito de Pitumarca, en la provincia de Canchis, donde no se ha emitido ninguna alerta sobre el cierre del tránsito vehicular y la actividad se desarrolla con normalidad.



La suspensión temporal tiene como finalidad salvaguardar la integridad de los usuarios y garantizar condiciones adecuadas de transitabilidad y seguridad vial, por lo que se recomienda a visitantes y operadores turísticos informarse previamente antes de planificar su visita.