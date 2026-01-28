Es falso que la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco no tenga presupuesto

De hecho, el sector Cultura de Cusco tenía destinados más de S/ 137 millones para el año fiscal 2025.

El candidato a diputado de Avanza País por la región Cusco, Artemio Paucar, señaló que la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de su región no tiene presupuesto suficiente. En una entrevista brindada al dominical Ronda Política de la Compañía de Televisión Cusqueña, Paucar dijo:

“El Ministerio de Cultura no tiene ni presupuestos [...] Miren que Cusco vive de su cultura y no tenemos presupuestos”.

Sin embargo, el portal oficial Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas refleja que para el año fiscal 2025 Cusco tuvo un presupuesto institucional de apertura (PIA) de S/ 137 millones para el sector Cultura y al final del año lograron ejecutar S/ 102 millones.

El secretario general del Sindicato de Trabajadores CAS de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, Daniel Estombelo, señaló a PerúCheck que los presupuestos sí existen: “Nosotros el año pasado como sindicato también apoyamos para traer más presupuesto. Estamos hablando de casi S/ 138 millones de presupuesto que se ha asignado. Obviamente de ahí se ha invertido en proyectos de inversión y también en gastos corrientes”.



El dirigente señaló que si el presupuesto no se percibe en proyectos del sector Cultura es “porque hubo funcionarios que no han cumplido las metas específicas” y porque durante el año 2025 “sólo se ejecutaron cuatro proyectos”.



Elena Gonzáles, expresidenta de la Asociación de Agencias de Turismo de Cusco, también confirmó que el presupuesto para Cultura existe: “Sí tienen presupuestos, y en mi opinión no están ejecutando absolutamente todo o están haciendo proyectos de inversión sin mucho impacto”.



El gerente de comercio exterior, turismo y artesanía del Gobierno Regional de Cusco, Rosendo Baca, explicó que las ejecuciones de presupuestos dependen de políticas internas. “No es un tema de presupuestos; es un tema de gestión, simplemente. No se prioriza gasto para inversión cultural en diferentes actividades”, dijo. Señaló también que existen otras fuentes de apoyo económico, como el de la Empresa Municipal de Festejos y Promoción Turística del Cusco, de la Subgerencia de Cultura de la Municipalidad del Cusco, y de la gerencia que Baca lidera para los artistas cusqueños.



En comunicación con PerúCheck para obtener sus descargos, el candidato Artemio Paucar se ratificó en su posición.



Conclusión



En el portal de Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas, el PIA de la Dirección Desconcentrada de Cusco para el sector cultura ascendió a S/ 137 millones para el año fiscal 2025 y al final del año se ejecutaron S/ 102 millones. Por tanto, PerúCheck califica las declaraciones de Paucar como falsas.

