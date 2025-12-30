Cusco: Turistas heridos deja choque de trenes en vía a Machu Picchu

Los trenes colisionaron en circunstancias que aún se desconocen.

Trenes de las empresas PeruRail e Inca Rail colisionaron este martes en circunstancias que aún se desconocen en el sector de Pampacahua, en la vía a Machu Picchu, región Cusco.

Usuarios del Rotafono de RPP enviaron algunos videos del accidente que ha dejado a turistas heridos, aunque todavía se desconoce el número de afectados tras este suceso. Los vagones de ambos trenes se encuentran destruidos.

Los pasajeros esperan la presencia de las autoridades para ser evacuados del lugar lo más pronto posible. En los próximos minutos las empresas involucradas emitiran un comunicado sobre este incidente.