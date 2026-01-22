Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

PNP detuvo en SJL a tres personas acusadas de explotar sexualmente a una madre de familia venezolana

El coronel José Flores Olascoaga señaló que esta mujer era explotada sexualmente a través de redes sociales
El coronel José Flores Olascoaga señaló que esta mujer era explotada sexualmente a través de redes sociales | Fuente: PNP
Jair Zevallos Morón

por Jair Zevallos Morón

·

Las tres personas detenidas son sindicadas de integrar la banda criminal ‘Los Ecuatorianos de la Trata’ y serán procesadas por el presunto delito contra la dignidad humana, en la modalidad de trata de personas con fines de explotación sexual agravada.

Policiales
00:00 · 01:58

La Policía Nacional ha logrado rescatar a una madre de 29 años y a su hija, una menor de 14 años, ambas de nacionalidad venezolana; quienes eran víctimas de una banda de trata de personas. Dicha intervención se ha desarrollado en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho.

Al respecto, el coronel José Flores Olascoaga, jefe de la División de Investigación de Trata de Personas de Dirincri, ha señalado que esta mujer era explotada sexualmente, ilícitos servicios que esta organización delictiva promocionaba a través de redes sociales.

“Son cinco o seis páginas donde suben sus fotos y los clientes van buscando el lugar donde ellos se encuentran más próximos. Si es, por ejemplo, en Los Olivos, entonces hay una chica cerca de Los Olivos y va a un hospedaje. Pero siempre son custodiadas, observadas, vigiladas por la banda criminal”, mencionó.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

‘Los Ecuatorianos de la Trata’

Tres personas han sido detenidas por este caso y son sindicadas de integrar la banda criminal ‘Los Ecuatorianos de la Trata’. Ellos son los hermanos ecuatorianos Isaac y Cristina Burgos Burgos, y el ciudadano peruano Jesús Estula Sierralta.

Los detenidos serán denunciados y procesados por el presunto delito contra la dignidad humana, en la modalidad de trata de personas con fines de explotación sexual agravada.

En tanto la víctima y su hija han señalado que evalúan regresar a su país.

Te recomendamos
Informes RPP

Ley 32490 creará grupo de elite para combatir extorsiones y sicariato a transportistas

El Gobierno ha fijado este sábado 17 de enero como fecha límite para publicar el reglamento de la Ley 32490. Aunque la norma fue promulgada en noviembre, la falta de una reglamentación ha impedido, hasta ahora, ejecutar las medidas previstas en la ley contra la extorsión y el sicariato, delitos que golpean severamente al gremio del transporte de pasajeros. ¿Cuáles son los alcances de esta ley contra le extorsión y el sicariato?
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
Cercado de Lima PNP Explotación sexual Trata de personas Inseguridad ciudadana

RPP TV

En Vivo

Más sobre Policiales

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA