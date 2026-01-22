PNP detuvo en SJL a tres personas acusadas de explotar sexualmente a una madre de familia venezolana

La Policía Nacional ha logrado rescatar a una madre de 29 años y a su hija, una menor de 14 años, ambas de nacionalidad venezolana; quienes eran víctimas de una banda de trata de personas. Dicha intervención se ha desarrollado en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho.

Al respecto, el coronel José Flores Olascoaga, jefe de la División de Investigación de Trata de Personas de Dirincri, ha señalado que esta mujer era explotada sexualmente, ilícitos servicios que esta organización delictiva promocionaba a través de redes sociales.

“Son cinco o seis páginas donde suben sus fotos y los clientes van buscando el lugar donde ellos se encuentran más próximos. Si es, por ejemplo, en Los Olivos, entonces hay una chica cerca de Los Olivos y va a un hospedaje. Pero siempre son custodiadas, observadas, vigiladas por la banda criminal”, mencionó.

‘Los Ecuatorianos de la Trata’

Tres personas han sido detenidas por este caso y son sindicadas de integrar la banda criminal ‘Los Ecuatorianos de la Trata’. Ellos son los hermanos ecuatorianos Isaac y Cristina Burgos Burgos, y el ciudadano peruano Jesús Estula Sierralta.

Los detenidos serán denunciados y procesados por el presunto delito contra la dignidad humana, en la modalidad de trata de personas con fines de explotación sexual agravada.

En tanto la víctima y su hija han señalado que evalúan regresar a su país.