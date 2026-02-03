Huánuco: una persona murió como consecuencia de un deslizamiento en Chinchao

El deslizamiento de tierra ocurrido en una zona agreste del distrito de Chinchao provocó la muerte de un hombre de 42 años, además de afectar la transitabilidad tras la caída de rocas y lodo.

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Huánuco informó que un deslizamiento de tierra ocurrido en el sector de Macora, distrito de Chinchao, en la provincia de Huánuco, dejó como saldo una persona fallecida.

La emergencia se registró en una zona agreste, cercana a un cerro, donde una gran cantidad de rocas y lodo cayeron por la ladera, afectando incluso a un camión que transitaba por el lugar.

Hasta la zona se desplazaron efectivos del Cuerpo General de Bomberos, la Policía Nacional del Perú (PNP) y personal del Gobierno Regional de Huánuco, quienes vienen coordinando las acciones de respuesta ante este evento natural.

Identifican a víctima

El monitoreo de la emergencia y la evaluación de los daños están a cargo de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres (UGRD) de Huánuco.

Dicha entidad confirmó la identidad de la persona fallecida. Se trata de Carlos Quispe Mayhua de 42 años.

Asimismo, indicó que un equipo técnico del Gobierno Regional de Huánuco trabaja juntamente con Provias Nacional las labores de limpieza y recuperación de la transitabilidad.