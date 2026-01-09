Sismo de 5.3 grados se sintió esta tarde en la región Ica

El Instituto Geofísico del Perú informó que el epicentro fue a 27 km al sur de Palpa. Hasta el momento no se reportan heridos o daños materiales.

Un temblor de 5.3 grados se sintió la tarde de este viernes en la región Ica. El Instituto Geofísico del Perú informó que el epicentro fue a 27 km al sur de Palpa. Hasta el momento no se reportaron heridos o daños materiales.

La entidad precisó, además, que el sismo se dio a las 4:36 p. m. con una profundidad de 48 kilómetros, con una intensidad de grado IV para Ica dentro de la escala de Mercalli.

La mochila de emergencia

Indeci recordó a la población que siempre debe contar con una mochila de emergencia ante la probabilidad de un posible terremoto en la capital o cualquier otra región del país. Según la institución, esta maleta debe estar conformada solo por los artículos que aseguren la supervivencia durante las primeras 24 horas.

La mochila debe contener artículos específicos según las necesidades de cada familia. Si tiene un bebé o niño incluya leche en polvo o evaporada, biberón, papilla, pañales desechables, cubiertos para niños, ropa de cambio. Además, medicamentos indispensables para tratamientos, toallas higiénicas, alcohol en gel, papel higiénico, entre otros.

Ante estos sucesos, el Indeci recomienda conservar la calma en todo momento; alejarse de ventanas, repisas o de cualquier utensilio, artefacto u objeto que pueda rodar o caer en la vía de evacuación.