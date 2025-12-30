Tragedia en Junín: automóvil en el que viajaba una familia se despistó y cayó al río Mantaro [VIDEO]

Las labores de búsqueda continúan a fin de encontrar a la pequeña desaparecida. | Fuente: RPP

Un trágico accidente de tránsito ocurrió el pasado domingo, 28 de diciembre, en la región Junín. Un automóvil en el que viajaba un matrimonio junto con sus hijas gemelas se despistó y cayó al río Mantaro, en la jurisdicción de La Oroya.

Apenas ocurrido el fatal incidente, se confirmó la muerte de una de las pequeñas, mientras que su hermana y su padre, identificado como Lincol Yupanqui Gaspar (31), permanecían como desaparecidos. Solo la madre de las niñas, Dayana Martínez Beltrán, sobrevivió.

La mujer logró trepar al vehículo accidentado -que estaba flotando en el río con las llantas hacia arriba- y fue auxiliada por transeúntes, tras lo cual fue trasladada de emergencia a un establecimiento de salud, donde fue dada de alta horas después, según informó la corresponsal de RPP en Junín.



Hallan cadáver del padre

Lamentablemente, en las últimas horas, se confirmó el deceso de Yupanqui Gaspar, padre de las gemelas. El cadáver del hombre fue hallado en las aguas del río Mantaro, en el sector de Huanchán.

Las labores de búsqueda de la pequeña desaparecida continúan, con la asistencia de familiares y allegados, que no pierden las esperanzas de encontrarla con vida.

El trágico accidente ocurrió cuando la familia regresaba de Lima hacia Huancayo. Según fuentes policiales, una de las niñas recibía tratamiento oncológico en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), razón por la cual la familia se había trasladado temporalmente a la capital.

En tanto, se desarrollan las diligencias policiales a fin de esclarecer las causas de este fatal accidente de tránsito.

