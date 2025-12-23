La Policía incauta más de 70 mil soles en pirotécnicos que iban a ser vendidos ilegalmente en Trujillo

Tres adolescentes fueron retenidos, mientras que otras dos personas adultas fueron detenidas para las investigaciones del caso.

La Policía Nacional del Perú incautó más de 70 mil soles en productos pirotécnicos que iban a ser vendidos de forma ilegal en el emporio comercial Albarracín, más conocido como Tacora, cerca al centro de Trujillo.

El Gral. Carlos Llerena, jefe de la Región Policial La Libertad, detalló que tres adolescentes fueron retenidos debido a que eran utilizados como 'jaladores' para la venta de estos productos, mientras que otras dos personas adultas fueron detenidas para conocer dónde obtuvieron los productos.

"Son una especie de 'jaladores', porque como ustedes sabrán, esto está prohibido. ¿Qué es lo que hacen ellos? Va el 'jalador', capta al cliente, lo llevan al lugar y sacan el producto que tienen a la mano, y si piden más, lo llevan al depósito, donde sacan ya en irregulares cantidades para poder llevar", expresó el general Llerena.

La autoridad policial precisó que fueron tres depósitos utilizados como almacén los que fueron intervenidos por personal de la Unidad de Servicios Especiales.

En el emporio comercial Albarracín se tiene registro de incendios de gran magnitud, el último de ellos se presentó hace dos años donde edificios completos se incendiaron, generando millonarias pérdidas económicas para los comerciantes.