La Libertad: Sujetos detonan explosivo en puerta de un colegio en Trujillo [VIDEO]

La explosión dejó daños leves en el portón del colegio, así como grietas en el pavimento. Sin embargo, no dejó víctimas mortales.

Unos desconocidos detonaron la noche de este martes un explosivo en las inmediaciones de la puerta del colegio Santa María, ubicado en una paralela del Hospital Jerusalén, en el distrito trujillano de La Esperanza, región La Libertad.

El fuerte sonido alarmó a los vecinos de la zona; sin embargo, la carga dejó daños leves en el portón del colegio, así como grietas en el pavimento.

La Policía Nacional informó que este atentado sería contra un consorcio de empresas que realiza trabajos de mejoras en la institución educativa, los cuales están valorizados en más de S/ 58 millones.

Hace menos de tres semanas, vecinos reportaron también la activación de una aparente dinamita artesanal en la parte posterior del colegio, donde se viene dando la obra.

Personal de Criminalistica de la Policía realiza las pericias en la zona para identificar posibles huellas y recopilar las imágenes grabadas por cámaras de seguridad para identificar a los responsables del atentado.