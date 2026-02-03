Capturan a presunto miembro de la red de ‘El Monstruo’ en Comas: habría participado en crimen de empresario

Alias ‘Nano’ tenía en su poder artefactos explosivos, según la PNP. | Fuente: RPP

Nuevo golpe a la red de ‘El Monstruo’. Agentes de la Policía Nacional capturaron en las últimas horas a Steffano Nicolás Robles Reynoso, alias ‘Nano’, quien sería integrante de ‘Los Injertos del Cono Norte’, peligrosa banda criminal dirigida por el hoy detenido Erick Moreno Hernández.

Este sujeto fue detenido en un operativo realizado en la avenida Nicolás de Piérola, en la urbanización Collique, en el distrito de Comas, al norte de Lima, según fuentes policiales consultadas por RPP.

El general PNP Víctor Revoredo, jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), señaló que, de acuerdo con los indicios recabados, alias ‘Nano’ estaría implicado en el asesinato del empresario Martín Alfredo Arteta, crimen perpetrado en marzo de 2025.

“La función de este irrecuperable era brindar la información selectiva a la organización criminal de ‘El Monstruo’. Han podido encontrar toda la cadena de indicios, no digo la objetividad, porque estamos en pleno desarrollo y él también tiene derecho a la defensa”, declaró el alto mando.

“En estos momentos, se ha obtenido un cúmulo de indicios que ubican a esta persona en el antes. En el antes, primero, porque guarda relación con el lugar de los hechos para elegir a la víctima”, sentenció.



Tenía explosivos en su poder

Según la Policía Nacional, al momento de su detención, alias ‘Nano’ tenía en su poder un teléfono celular, dos motocicletas, cinco tarjetas de débito de diferentes entidades bancarias, siete artefactos explosivos y dos CPU.

En estas computadoras, habría información relacionada con otros negocios que estarían siendo víctimas de extorsión en Lima Norte, refirieron las fuentes policiales consultadas.

Al cierre de este informe, Steffano Nicolás Robles Reynoso fue trasladado a la sede de la Dirincri, en el Cercado de Lima; donde continúan las diligencias e investigaciones correspondientes.

Como se recuerda, alias ‘El Monstruo’ fue extraditado a Perú la semana pasada, a fin de enfrentar los procesos abiertos en su contra por los delitos cometidos. El otrora cabecilla de ‘Los Injertos del Cono Norte’ fue detenido en Paraguay, donde permanecía detenido hasta su traslado al país.

