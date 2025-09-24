La historia de los médicos italianos que llegaron a Chiclayo para atender a pacientes oncológicos en la 'tierra' del papa León XIV

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Viajaron algo de 20 horas, quizá unos un poco más o un poco menos, pero todos llegaron a Perú, donde su primer destino fue Chiclayo, la 'tierra' del papa León XIV.

Once profesionales de la salud: cuatro médicos, seis enfermeros y una voluntaria de comunicación conforman el equipo, que luego de algunas coordinaciones con el secretario personal del papa León XIV, el padre Edgar Rimaycuna Inga y Caritas, lograron intervenir quirúrgicamente a pacientes que por meses o años aguardaban esta posibilidad.

Es así como la lista de espera en pacientes oncológicos y de nefrología del Hospital Regional de Lambayeque se pudo reducir.

Cirugías reconstructivas y procedimientos que salvan vidas

Durante tres intensas jornadas se llevaron a cabo procedimientos altamente especializados, entre ellos cirugías plásticas reconstructivas para pacientes oncológicos, en su mayoría mujeres que requerían reconstrucción mamaria tras superar un cáncer, así como la creación de fístulas arteriovenosas, indispensables para los pacientes en tratamiento de hemodiálisis.

La directora de los Servicios de Salud del HRL, Rosa Muro Exebio, informó que se logró atender a siete pacientes en reconstrucción mamaria y a nueve pacientes en hemodiálisis, lo que constituye un avance significativo en la reducción de la lista de espera: “Gracias a este esfuerzo conjunto hemos podido dar respuesta a una necesidad urgente. Son procedimientos que cambian la vida de las personas y devuelven esperanza”, sostuvo la especialista.

Capacitación e innovación en salud

Más allá de las intervenciones quirúrgicas, la jornada incluyó un componente académico que resultó fundamental. Médicos, técnicos y estudiantes de ciencias de la salud participaron en un programa de capacitación en innovación médica y ética espiritual, que buscó no solo transferir conocimientos técnicos, sino también reforzar la dimensión humana y ética en la atención de pacientes con enfermedades graves.

Por su parte, la coordinadora voluntaria Piera Vichenti enfatizó que su trabajo no se limitó a la atención médica, sino que también fortaleció el intercambio cultural y científico: “Esta colaboración busca no solo brindar atención directa a los pacientes, sino también compartir conocimientos y técnicas innovadoras con los profesionales de la región, fortaleciendo sus capacidades para el futuro”, manifestó.

Especialistas internacionales en Chiclayo

Esta actividad, que ha sido denominada como la primera jornada multidisciplinaria “Perú – Italia Papa León XIV”, reunió a especialistas italianos de gran prestigio, entre ellos Roy De Vita, del Instituto Nacional de Tumores "Regina Elena" de Roma; María Luisa Nardulli, del Hospital Perrino de Brindisi; Rosaria Martina, oncóloga y hepatóloga; Walter Morale, de la División de Nefrología y Diálisis de Ragusa; además de la coordinadora de Ripartiamo APS, Piera Vichenti.

El gerente regional de Salud, Yonny Ureta Núñez, destacó la importancia de esta cooperación internacional: “Sabemos que la salud en el Perú muestra avances desde hace muchos años, pero con el apoyo de organismos internacionales estamos mejorando la calidad de vida de nuestros pacientes. Esta gestión refleja nuestro compromiso y agradecemos a Cáritas Chiclayo y a la coordinación del papa León XIV, quien siempre está pensando en la salud de nuestra población”, señaló.