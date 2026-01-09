Balacera en Barranco: lo que se sabe del ataque armado en el que resultaron malheridos dos ciudadanos venezolanos

Los sicarios que perpetraron el ataque armado realizaron más de 20 disparos. | Fuente: RPP

Terror en Barranco. Dos ciudadanos venezolanos resultaron gravemente heridos en un ataque armado perpetrado en el cruce de las avenidas República de Panamá y El Sol, a escasos metros de la Estación Balta del Metropolitano.

Las cámaras de seguridad de Barranco captaron la feroz balacera, ocurrida la noche del jueves, 8 de enero, al promediar las 9:15 p.m. En las imágenes, a las que RPP tuvo acceso, se ve que dos sicarios en motocicleta abordan el automóvil en el que se desplazaban los extranjeros, aprovechando que este estaba detenido en la luz roja del semáforo.

El sujeto que se encontraba como copiloto en la motocicleta es el que realiza la ráfaga de disparos, tras lo cual escapa junto con su cómplice con rumbo desconocido. El violento atentado causó pánico entre transeúntes y conductores, que no daban crédito a lo que acababa de ocurrir.

“Se puede hacer frente a la delincuencia, (pero) falta voluntad. Por ejemplo, mira, dijeron que no salieran dos en moto y siguen como si nada. Acá si no se pone mano fuerte, no va a cambiar el país. La delincuencia está aumentando”, refirió un vecino de Barranco.

Heridos identificados

El general PNP Manuel Lozada, jefe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, llegó al lugar del ataque armado y, en diálogo con la prensa, identificó a los venezolanos heridos como Ramón Briceño Briceño y Antonio Serpa Vásquez.

El alto mando reveló que, en el vehículo atacado, viajaba también una mujer, que resultó ilesa. La joven -cuya identidad y nacionalidad se desconocen- fue trasladada a la comisaría del sector para ser interrogada, como parte de las investigaciones.

“De una motocicleta dispararon contra este vehículo. Han quedado dos personas heridas, son de nacionalidad venezolana. Asimismo, en la parte posterior del vehículo, iba una femenina, que ha quedado ilesa”, indicó.

“(La joven) está ahorita detenida en la comisaría, se le ha trasladado para fines de investigación e identificación plena. Ya se han constituido los peritos, han recogido la evidencia hallada”, añadió.

Los peritos encontraron más de 20 casquillos de bala, lo que habla a las claras de la ferocidad del atentado. Todo apunta a un ajuste de cuentas, pero esto deberá ser esclarecido durante las investigaciones.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Heridos hospitalizados y con custodia policial

Los venezolanos heridos en el ataque armado permanecen internados en el Hospital Casimiro Ulloa, en Miraflores; donde -al cierre de este informe- permanecen con pronóstico reservado.

Un equipo de RPP llegó al citado nosocomio y constató que los extranjeros se encuentran, además, con custodia policial.

En tanto, las investigaciones avanzan en torno a este violento atentado, con dos hipótesis principales. Se especula un posible ajuste de cuentas, pero también existe la opción de un ataque relacionado con conflictos entre bandas rivales.

No obstante, esto deberá ser dilucidado durante el proceso, a cargo de las autoridades competentes.

