Solo diez unidades de la empresa de transporte Huáscar salen a trabajar tras ataque a uno de sus buses

Este viernes, 9 de enero, solo han salido a laborar 10 buses de la empresa de transporte Huáscar que cubre la ruta R28 (San Juan de Lurigancho-Lurín).

Según informó un conductor de la misma línea, el hecho se debe a que los transportistas siguen atemorizados de salir a trabajar a las calles luego del último ataque a uno de los buses de la empresa Huáscar.

El conductor indicó a RPP que algunos compañeros estarían decidiendo dejar el trabajo para cuidar sus vidas.

"No estoy trabajando ni tampoco pienso todavía salir a trabajar porque soy padre de familia, tengo 2 hijos que están estudiando, entonces ellos mismos me dicen: 'papá, ya no trabajes ahí', más bien ellos quieren que yo regrese a mi otro trabajo porque trabajaba en el extranjero. He venido acá con mis hijos. Pero veo la situación que está así en el Perú así, tienes que tomar otras decisiones y dejar a la familia nuevamente. Ya no sabemos qué hacer porque si sales en la mañana no sabes si vas a regresar", declaró.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Ataque a Huáscar y convocatoria a paro el 15 de enero

Como se recuerda, desconocidos a bordo de una motocicleta dispararon contra el bus de la empresa de transportes Huáscar e hirieron al conductor.

El hecho se produjo la tarde del pasado 7 de enero, en la avenida Los Gallos, cerca de la zona industrial de Lurín, cuando se dirigía a su paradero final.

A raíz de este caso y otros ataques contra choferes en Lima y Callao, el presidente de Conet Perú, Julio Rau Rau, informó en RPP que la Corporación Nacional de Empresas de Transporte irá al paro el próximo 15 de enero.

"(…) nosotros hemos acordado paralizar el día 15 de enero. (Son) todas las empresas de transporte urbano de Lima y Callao, que están conformadas por los cuatro conos: cono norte, cono sur, cono este y cono oeste", sostuvo.

Julio Rau Rau, señaló que no habrá marcha, sino un "apagado de motores", mientras una comisión se hará presente en el Congreso de la República.