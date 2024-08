Ministerio de Salud informó que a la fecha se tiene un caso confirmado de enfermedad causada por meningococo en Loreto

El doctor Yuri Alegre Palomino, gerente regional de salud de Loreto, explicó que se reportaron 4 casos de jóvenes con fiebre, decaimiento, fiebre, lesiones en la piel y fueron derivados al hospital de Iquitos e ingresan a UCI, uno de ellos salió de alta. Luego se reporta un quinto caso de una adolescente que murió en su casa en la comunidad de San Antonio de El Estrecho, provincia de Putumayo, Región Loreto. Se ha hecho un cerco epidemiológico, se avisa a los habitantes por internet, radiofonía y a través de los deslizadores, se está dando tratamiento profiláctico a los pacientes y al personal de salud con ciprofloxacino y toda persona con fiebre, además todo personal de salud deben usar mascarilla. De otero lado el doctor Juan Carlos Celis, médico infectólogo y expresidente de la Sociedad Peruana de enfermedades infecciosas y tropicales advirtió que no se trata de meningitis, pero si es un brote de enfermedad por meningococo, solo un paciente fue diagnosticado con meningitis, Lamentó que en el Minsa no aplique la vacuna conttra la meningitis y no la tenga en el calendario de vacunación. Dijo que es una decisión de salud pública que la vacuna contra la meningitis esté en el calendario de vacunación en el Perú.