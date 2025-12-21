Gobernador de Piura responde con insultos por críticas a las demoras en obras para la región

Luis Neyra solicitó a los periodistas, de manera alterada y con un lenguaje inapropiado, que planteen propuestas ante los cuestionamientos a los trabajos en la ciudad.

El gobernador de Piura, Luis Neyra León, profirió palabras soeces a los periodistas que le preguntaban por la rotura de calles en el centro de la ciudad y las demoras en el avance de las obras.

Neyra solicitó a los periodistas, de manera alterada y con un lenguaje inapropiado, que planteen propuestas alternativas frente a los problemas viales mencionados.

“¿Qué quieren, que vaya por partes? ... joden. Que si voy rápidamente, joden. Entonces, ¿qué quieren?, ¿qué proponen? Yo te pido a ti la propuesta”, respondió Luis Neyra acaloradamente a una reportera.



La autoridad regional justificó que los trabajos en el centro de Piura se realicen durante las fiestas de fin de año. Según indicó, la decisión de intervenir en este momento busca anticiparse al inicio del periodo de lluvias, con el fin de prevenir complicaciones mayores en la infraestructura de la ciudad a futuro.

Finalmente, el gobernador se refirió a la situación administrativa del Gobierno Regional, institución que describió como un "monstruo". Señaló que el proceso de ordenamiento interno de la entidad es una labor compleja y de gran alcance para su actual gestión.