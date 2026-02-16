Últimas Noticias
Piura: clausuran call center luego de que cinco trabajadores se desmayaran durante su horario laboral

Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

·

La Sunafil anunció una investigación para conocer lo sucedido con los jóvenes que se encontraban en plenas labores. Según testigos, la causa sería una falta de oxígeno y ventilación en las instalaciones.

La Municipalidad Provincial de Piura, junto con la Fiscalía, procedió este lunes a la clausura temporal del local de la empresa de call center Konecta, ubicado en el centro de la ciudad. La medida fue tomada tras reportarse que al menos cinco trabajadores sufrieran desmayos y convulsiones, al parecer por las altas temperaturas que se reportan en la región.

Según las primeras informaciones, el personal de salud del SAMU tuvo que intervenir de emergencia para trasladar a los afectados a clínicas y hospitales cercanos debido a la gravedad de los síntomas.

Testigos y trabajadores de la zona señalaron que las instalaciones no contaban con un sistema de ventilación o aire acondicionado adecuado para hacer frente a las altas temperaturas que se dan en Piura, las cuales han superado los 36° C con sensaciones térmicas aún mayores. 

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) inició las investigaciones correspondientes y determinará si hay responsabilidad de la empresa en este incidente.

