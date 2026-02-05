Mildred Capacho, ahijada del papa León XIV, pide al Perú prepararse espiritual y socialmente ante su esperada visita

En diálogo con RPP, Mildred Capacho, ahijada del papa León XIV, relató la profunda emoción que le genera ver en funciones al líder de la iglesia católica, quien fue siempre una figura cercana en su vida: “Es una emoción que hasta el momento no se me pasa, me parece mentira que ya hayan pasado más de seis meses tan rápido. Para mí ha sido una bendición enorme que nunca imaginé recibir”, señaló.

Recordó que desde niña sentía una profunda admiración por su padrino, a quien buscaba incluso en noticias o pequeñas notas cuando él trabajaba en el Vaticano: “Imagínese una niña pequeña buscando el nombre de su padrino para encontrar aunque sea una nota chiquita, y ahora poder verlo en vivo todos los días es increíble”, manifestó.

Capacho también confirmó que conserva recuerdos de la etapa en la que el hoy papa León XIV trabajó junto a Juan Pablo II, como una fotografía muy especial donde Juan Pablo II se encuentra sentado en un sillón con toda la orden agustina detrás en la que figuraba su padrino: "Es una imagen que aún sueño con recuperar”, comentó.

Asimismo, destacó el profundo vínculo del Santo Padre con el país y especialmente con Piura. Indicó que en Chulucanas, en la iglesia San José Obrero, se encuentra el mausoleo del padre Macrif, religioso que trabajó con el papa en los años 90.

“Hay que prepararnos, no solo en lo espiritual, sino también como país" Mildred Capacho, ahijada del papa León XIV

Un llamado a prepararse como país ante la visita papal

De cara a la próxima visita del papa León XIV al Perú, Mildred Capacho hizo un llamado a la ciudadanía y a las autoridades para asumir este acontecimiento como una oportunidad de mejora integral. “Hay que prepararnos, no solo en lo espiritual, sino también como país. Es una gran oportunidad para mejorar la seguridad, el orden y la imagen de nuestras ciudades”, afirmó.

Y si bien ya se ha puesto en marcha la denominada ruta turística: Caminos del papa León XIV, una iniciativa que viene impulsando en coordinación con la gestión municipal de Chulucanas, Capacho señaló que esta propuesta representa una gran oportunidad para generar mejoras en el país, no solo en el aspecto urbano y la estética de las ciudades, sino también en materia de seguridad ciudadana.

“La visita del Santo Padre debe encontrarnos mejor preparados, no solo para el turismo local, sino también para quienes lleguen desde otras regiones del país”, remarcó, al subrayar la necesidad de garantizar condiciones adecuadas para recibir a fieles y visitantes.

Finalmente, subrayó que el mensaje del Santo Padre está centrado en el amor, la humildad y el compromiso con los más vulnerables. “Tenemos un papa prácticamente peruano y nos toca dar la talla, ser buenos anfitriones y estar a la altura de su mensaje”, concluyó.