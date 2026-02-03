Piura: calles y viviendas terminaron inundadas tras ligera lluvia en la ciudad

En sitios donde se realizan obras de pistas, como el Centro Histórico de Piura y el asentamiento humano Pachitea, se han formado extensos charcos de aguas, lo que dificulta el tránsito peatonal.

Varias calles y viviendas inundadas es el resultado de una ligera lluvia que se registró esta madrugada en la ciudad de Piura.

Situada a solo cinco minutos de la Plaza de Armas, la avenida Loreto es la zona más afectada, específicamente en el tramo que comprende desde el óvalo Bolognesi hasta la avenida Don Bosco.

Y es que en ese punto el agua de la lluvia llega al nivel de la vereda.

En la urbanización Ignacio Merino de Piura, algunas viviendas terminaron inundadas porque las motobombas no funcionaron a tiempo, por lo que no se pudo realizar el drenado a través del sistema de evacuación de aguas fluviales que instaló hace dos años el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), en la madrugada se reportó una lluvia de 7.8 mm, considerada de ligera intensidad.