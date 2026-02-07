Dictan detención preliminar contra suboficial PNP que habría solicitado coima a joven universitario en Piura

El Poder Judicial dictó detención preliminar contra Jhony Carranza, suboficial de segunda de la Policía Nacional del Perú (PNP), investigado por el presunto delito de concusión en agravio de un joven universitario.

Así lo informó, este sábado, el Tercer Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura, que señaló que la medida se hizo efectiva cuando se cumplió una orden de allanamiento en el domicilio del investigado.

Además de dicha vivienda, también se allanaron las de otras tres personas implicadas en el caso: el alférez PNP Carlos León, el suboficial de tercera PNP Harold Timaná y la civil Abish Villaseca, por su presunta participación como cómplices del delito.

🚨#LoÚltimo | Fiscalía anticorrupción de Piura ejecutó la detención judicial de preliminar de un efectivo policial por el delito de concusión en agravio de un joven universitario. Junto a otros dos efectivos policiales y un civil, el investigado habría solicitado dinero al… pic.twitter.com/rAaHEgOZ46 — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) February 7, 2026

Los hechos

Según la investigación, a cargo del fiscal adjunto provincial Carlos Pizarro, un joven universitario fue intervenido por los policías mencionados, quienes le habrían solicitado dinero a cambio de no conducirlo a la dependencia policial.

Los agentes habrían actuado al margen de sus funciones, intimidando al joven para que llamara a sus familiares y les solicitara el depósito de sumas de dinero con el fin de concretar el cobro de la coima.

La entrega del dinero, que ascendió a la suma de S/107, se habría realizado mediante una transferencia bancaria no autorizada, a través de un aplicativo móvil, hacia una cuenta vinculada a Abish Villaseca.

La diligencia de allanamiento y detención fue conducida jurídicamente por la fiscal provincial Fyorella Montero Talledo y su equipo, en coordinación con la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) de Piura. Comprendió el allanamiento de los domicilios de los cuatro investigados, con la finalidad de asegurar elementos de convicción que contribuyan a la investigación penal.

Como resultado de la diligencia, se incautó un teléfono celular, una laptop y tarjetas bancarias.