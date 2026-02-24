Piura: lluvias y fuertes vientos dejan al menos 30 viviendas inhabitables en Sapillica

Las autoridades locales de Defensa Civil iniciaron el empadronamiento de los damnificados para gestionar la entrega de ayuda. | Fuente: RPP

Las intensas lluvias acompañadas de ráfagas de viento registradas en las últimas horas han causado graves daños materiales en el distrito de Sapillica, en la provincia de Ayabaca, en la región Piura.

Según los primeros reportes de los pobladores, el fenómeno provocó el desprendimiento de techos de calamina y tejas en al menos 30 viviendas, dejando a las familias a la intemperie y expuestas a las bajas temperaturas de la zona andina.

Además de los daños en la infraestructura habitacional, también se ha reportado el colapso de árboles y la afectación de pequeños cultivos de panllevar debido a la fuerza de los vientos.

Los sectores rurales de Sapillica se encuentran actualmente con dificultades de comunicación, mientras que los habitantes intentan rescatar sus pertenencias de las filtraciones de agua que han inundado los interiores de sus domicilios tras la pérdida de sus coberturas.

Empadronan a damnificados

Ante esta situación, las autoridades locales de Defensa Civil iniciaron el empadronamiento de los damnificados para gestionar la entrega de ayuda humanitaria, que incluye calaminas, plásticos y herramientas.

Asimismo, se ha solicitado la intervención inmediata del Gobierno Regional de Piura debido a que los recursos del municipio distrital resultan insuficientes para atender la magnitud de la emergencia en las zonas más alejadas de la provincia.