Familias piden ayuda tras perderlo todo debido a lluvias en Máncora: vecino salió flotando en televisor para salvarse

El distrito de Máncora, en la provincia de Talara, región Piura, atraviesa una situación crítica luego de soportar varias horas de intensas lluvias durante el último domingo.

Debido a las precipitaciones, varias viviendas han quedado inundadas de lodo. Un equipo de RPP llegó hasta el barrio de Miraflores para conocer la situación de los pobladores de esta zona de Máncora.

Nuestra corresponsal en la región ingresó a una casa de este barrio piurano, cuya familia lo ha perdido todo. Colchones, mesas, roperos y sus utensilios de cocina se encuentran regados y cubiertos de lodo debido a las intensas lluvias que han azotado la región.

En diálogo con RPP, una vecina, identificada como Sol Paiva y dueña de una vivienda afectada, relató que uno de sus familiares tuvo que salir del inmueble flotando sobre un televisor y ser ayudado por otro pariente para poder salvarse.

“Estaba Franco aquí en una de las habitaciones. Cuando se viene la tormenta, no había más nadie en la casa. Él tuvo que salir flotando en un televisor que ya se botó, en colchón, en todo lo que se podía coger. Su hermano vino de afuera, quien es Aldo, para poder romper el vidrio y poderlo sacar. O sea, iba a quedar atrapado aquí. Hubiéramos tenido una tragedia. Él rompió la luna, rompió todo, se hizo daño en el pie y gracias a Dios pudo salir”, señaló.

Piden apoyo de las autoridades

Sol Paiva pidió el apoyo de las autoridades para que les facilite maquinarias y otros instrumentos para retirar los montículos de tierra de su vivienda y poder rehabilitarla.

“En la noche [del lunes], vinieron a prometernos que el día de ayer nos iban a mandar maquinaria, nos iban a mandar personal para que nos ayuden a escarbar toda la tierra de la casa y poder volverla a habitar. Pero el día de ayer, a las 10 de la mañana, llegó el alcalde con cinco trabajadores de la Municipalidad y nos dijo: ‘te vamos a mandar maquinaria’, te vamos a mandar cosas para que puedas trabajar, pero no tuvimos resultado alguno. Estuvieron dos horas, de ahí se fueron a almorzar y de ahí regresaron a las dos, 2:20 de la tarde y dijeron: ‘no, ya nos vamos porque el alcalde nos ha mandado a otro lado’”, relató.

Asimismo, la vecina contó que, pese a la promesa del alcalde del distrito, no se ha enviado a la zona ni un montacargas para ayudarlos a retirar los escombros de sus viviendas, por lo que han tenido que realizar el trabajo ellos mismos con el apoyo de terceros.

“Nosotros, con ayuda de otras personas, hemos tenido que retirar el montículo de afuera […] porque invadía el pase del acceso, tanto para las personas de allá para salir al pueblo como de nosotros mismos. Como tú ves, todo está [de] lodo afuera de las casas, se ha sacado todo el lodo”, concluyó la mujer.