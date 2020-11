La Sunedu es la entidad de velar por el cumplimiento de la ley universitaria | Fuente: SUNEDU | Fotógrafo: DIFUSIÓN

La Comisión de Educación del Congreso de la República, presidida por el congresista Reymundo Dioses Guzmán, evalúa los proyectos de ley para crear cinco universidades públicas, una en la región Piura, una en Loreto, dos en Puno, y otra en Huaral (Lima).

Se trata de la Universidad Nacional Pedro Vilcapaza Alarcón de Azángaro (Unapeva) en Puno; la Universidad Nacional Intercultural Aymara y Quechua, con sede en Juli (Chucuito) y filial en Azángaro; la Universidad Nacional Intercultural de Loreto (Datem del Marañón; la Universidad Nacional Tecnológica de Huaral; y la Universidad Tecnológica de Paita, en Piura.

Al respecto, los rectores de universidades del norte, centro y sur del Perú se pronunciaron en contra de crear más claustros universitarios sin sustento técnico. Entre sus argumentos señalaron que la calidad universitaria se verá afectada, y solo lo aceptarán si se respeta en el marco de la constitución.

El rector interino de la Universidad Nacional de Piura (UNP), Omar Vences Martínez, en diálogo con RPP Noticias sostuvo que toda universidad debe crearse considerando criterios técnicos más no política.

“Yo creo que tiene que tomarse con calma, no se puede crear por crear. Tiene que hacerse el análisis técnico, normativo, y no político. Esto porque la nueva universidad requiere presupuesto”, expresó.

Vences también se refirió a las modificaciones a la Ley Universitaria y a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), la entidad que vigila su cumplimiento y fiscaliza a la universidades.

“La ley es rígida, a no ser que existan concertaciones que busquen eso. Si ocurren serán censuradas y no permitidas. La ley no es perfecta, pero cada modificación debe ser sustentada y debatida con perfil técnico y no político. Pero personalmente lo veo complejo”, manifestó.



Omar Vences Martínez, rector de la Universidad Nacional de Piura, pide sustento ténnico. | Fuente: UNP | Fotógrafo: DIFUSIÓN

Otras universidades

El rector de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo (UNPRG) de Lambayeque, se mostró en contra de la creación de nuevas universidades públicas, pues hace falta mayor presupuesto para las existentes. “Crear universidades sin ese criterio [presupuesto], es volver a la mediocridad. Lo que deben hacer es fortalecer las actuales y que tienen problemas con su licenciamiento”, dijo.

El rector de la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP), Moisés Vásquez Caicedo, sostuvo que deben potenciar las universidades públicas del país dándoles el presupuesto para acreditar sus carreras profesionales y para el licenciamiento de las que faltan.

El se mostró en contra de la creación de más universidades privadas, pero dijo que lo hacen sea en regiones que realmente lo requieran y no debilite a las existentes. “Si algún departamento lo requiere y es estatal, estoy de acuerdo, pero si son particulares, estoy en contra”, manifestó.

A su turno, el presidente de la Comisión organizadora de la Universidad Nacional de Juliaca (UNAJ), Freddy Marrero Saucedo, refirió que la creación de nuevos centros universitarios es “bienvenido dentro del marco de la ley”.

Además, señaló que hace una semana recibió la visita de las autoridades de la provincia de Azángaro y la congresista Irene Carcausto quienes solicitaron creer una filial de la UNAJ. Luego de ser presentado ante el consejo universitario, fue aprobado y ahora espera el visto bueno de la Sunedu para preparar el estudio.

El rector de la Universidad Nacional del Atiplano, Porfirio Enriquez Salas, indicó que está de acuerdo con la creación de las universidades siempre que cumplan las normas de la Sunedu. Añadió que el gobierno debe destinar un presupuesto para su funcionamiento.

En Puno había cuatro universidades, sin embargo, en el 2020, la Sunedu denegó el licenciamiento a la Universidad Andina "Néstor Cáceres Velasquez", de la ciudad de Juliaca, y a la Universidad Particular San Carlos de Puno.