En la región Piura desde el lunes 18 será opcional usar la mascarilla. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Andina

La Dirección Regional de Salud de Piura recomendó que, a partir del lunes 18 de abril, el uso de la mascarilla sea opcional en lugares abiertos. La recomendación se hizo pública a través de la Resolución Directoral Nº 0242-2022 de Diresa.

En el documento también se indica que en los lugares donde se realicen actividades que cumplan con los protocolos de bioseguridad como el distanciamiento social, el uso de alcohol para desinfectarse constantemente las manos y se presente el carné de vacunación con las dosis correspondientes, portar la mascarilla también será opcional.



Según el director regional de Salud, Fernando Agüero Mija, la medida responde a la situación de la pandemia en la región Piura, la cual se encuentra en riesgo moderado con una disminución en la tasa de positividad respecto a los meses anteriores, así también la disminución de pacientes en cama UCI y un porcentaje exitoso de personas vacunadas contra la COVID -19.

“Hay una disminución de la positividad de un 53.6 % en el mes de febrero en comparación al mes anterior y de 61 % en el mes de marzo en comparación a enero”, detalla el documento firmado por el director regional de Salud.

Según el último reporte del Ministerio de Salud, la región Piura tiene el 82.5 % de la población inoculada con las dos dosis de la vacuna contra la COVID-19, mientras que el 48% con tres dosis.

Seguirá usándose

El ministro de Salud, Jorge López, señaló que el retiro del uso de mascarilla obligatoria en el país no será posible todavía mientras no se llegue al 80 % de personas vacunadas con tres dosis contra la COVID-19. Esto, debido a que una cifra menor a esa no garantiza la protección de personas vulnerables frente a esta enfermedad.

"Antes todavía tenemos un grupo grande, vulnerable, que podrían ser infectados y con ello conllevar a volver a tener altos índices de pacientes hospitalizados. Es la razón por la que no podemos todavía pensarlo (retiro de mascarilla) si no llegamos al 80 % (de vacunados)", dijo.

Director regional de salud, Fernando Agüero Mija, recomendó el uso opcional de la mascarilla. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Cortesía: Diresa

NUESTROS PODCAST

El doctor Elmer Huerta explicó por qué en Filadelfia se estableció nuevamente el uso de la mascarilla después de que una gran cantidad de ciudades y estados eliminaron las restricciones cuando los casos COVID-19 comenzaron a disminuir en enero.