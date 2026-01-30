Festividad de la Virgen de la Candelaria: estas son las actividades y fechas claves de evento en Puno

Feria de productos de artesanía | Fuente: RPP | Fotógrafo: Blas Condori

30 de enero

Inauguración de la Feria Productiva y Artesanal “Manos del Lago” Puerto Muelle desde el 30 de enero al 5 de febrero, evento que está dirigido para los emprendedores, productores, micro y pequeños empresarios de diferentes rubros de los distritos de la provincia de Puno. El horario de atención es desde las 8:00 horas.

31 de enero y 01 de febrero

Concurso de Danzas Originarias o Autóctonas se realiza en el estadio de la Universidad Nacional del Altiplano. Participan 141 delegaciones.

Luego las delegaciones participan en un pasacalle que se inicia en la puerta de acceso vehicular de la Universidad Nacional del Altiplano hasta el parque José Carlos Mariátegui.

Ensayos de delegaciones que participaran en la festividad de la Virgen de la Candelaria | Fuente: RPP

1 de febrero

Entrada de Khapus o Caballería

Celebración de vísperas en homenaje a la Virgen de la Candelaria

Noche de Luces en homenaje a la Virgen de la Candelaria

2 de febrero

Solemne misa de fiesta de la Virgen de la Candelaria

Procesión de la Sagrada Imagen

2 al 20 de febrero

Exposición de mantos sagrados de la Virgen de la Candelaria

3 al 5 de febrero

Festival de Música y Danza de la Festividad Virgen de la Candelaria

5 de febrero

Gran concierto de Sikuris, phusiris y zampoñas

6 de febrero

Misa de Octava a la Virgen de la Candelaria

Recepción de Bandas y Danzas en traje de luces

8 de febrero

Concurso de danzas en trajes de luces

9 y 10 de febrero

Veneración de danzas en trajes de luces o danzas mestizas. Participan 96 delegaciones de danzarines.

Paseo en lanchas por las islas de los Uros

Más de 200 lancheros del servicio de transporte lacustre que cubren la ruta hacia las islas flotantes de los Uros, en la región Puno, se encuentran listos para recibir a los turistas nacionales y extranjeros que arribarán con motivo de las celebraciones por la festividad de la Virgen de la Candelaria. Los operadores informaron que han mejorado sus embarcaciones con asientos reclinables, botiquines de primeros auxilios, balones de oxígeno para atender casos de mal de altura y chalecos salvavidas, a fin de garantizar un servicio seguro y de calidad

Los pasajes se mantienen en 10 soles, con un pago adicional de 5 soles por concepto de ingreso, permitiendo a los visitantes disfrutar de un recorrido animado con danzas tradicionales como caporales, morenada, wacawacas y otras expresiones culturales propias del altiplano. Asimismo, al ingreso al puerto muelle, los turistas serán recibidos por dos máscaras gigantes de diablada, que se han convertido en un atractivo para la toma de fotografías y el recuerdo de su visita a la región.

El presidente de la asociación de lancheros, Alan Pacompía, señaló que el sector está preparado para atender la alta demanda que se espera durante la festividad. “Estamos listos para recibir a nuestros visitantes y brindarles un servicio de calidad; queremos que se sientan como en casa y disfruten de la belleza natural y la cultura de nuestra región”, declaró a RPP. Añadió que los turistas también podrán degustar platos típicos a base de pescado y adquirir artesanías a precios accesibles en las islas, en el marco de una de las festividades más importantes del sur del país.