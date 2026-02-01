Puno: Dos danzarines murieron y seis resultaron heridos tras un accidente de tránsito en la localidad de Chacachaca

Los fallecidos eran integrantes del conjunto Chacareros Jhata Katus de Molino Jkapia e iban a Puno para participar de las actividades por la Virgen de la Candelaria.

Dos fallecidos así como seis heridos dejó la madrugada de este domingo un choque vehicular entre una miniván y una combi en la vía Longitudinal Sierra Sur, a la altura del Centro Poblado de Chacachaca, en el distrito de Pomata, provincia de Chucuito, región Puno.

La Policía Nacional informó que los fallecidos eran integrantes del conjunto Chacareros Jhata Katus de Molino Jkapia, del distrito de Zepita. Ellos, junto a otros compañeros, iban en la miniván y se dirigían para participar en el concurso de danzas autóctonas en honor a la Virgen de la Candelaria 2026.

Las víctimas fueron identificadas como Yoel Calderón Limache y Edy Lalo Yucra Choquecota. Los heridos que dejó el accidente han sido trasladados al Hospital de Juli y Puno.

Las causas del accidente vienen siendo materia de investigación y se espera el informe oficial de las autoridades. Por su parte, el presidente de la Federación Regional de Folklore y Cultura de Puno, Alexander Quispe, lamentó tragedia y resaltó que, pese al accidente, el conjunto de bailarines que perdió a sus integrantes han seguido participando en la festividad.

“Yo quiero felicitar a ese conjunto que, a pesar del accidente, está en escena ahorita y está con toda la alegría... Sus integrantes han venido con toda normalidad. Y creo que por encima del dolor, también está la fe a la Virgen de la Candelaria que el día de hoy están mostrando”, declaró el funcionario esta mañana para RPP.