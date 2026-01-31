Microbús se despistó y chocó con un cerro en Áncash: hay al menos 13 heridos [VIDEO]

Así terminó el microbús tras el violento impacto. | Fuente: RPP

Pudo ser una tragedia. Un microbús con 21 pasajeros a bordo se despistó y chocó con un cerro, en la carretera de Yaután, en la provincia de Casma, en la región Áncash.

Los heridos son, en su mayoría, integrantes de la Liga Sub-19 de vóley masculino de Independencia (Huaraz), que viajaban en la unidad siniestrada; informó el corresponsal de RPP en la región norteña.

Nuestro periodista indicó que 13 heridos fueron trasladados al Hospital de Casma, presentando evolución favorable. Asimismo, cuatro pacientes fueron referidos al Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón, en la ciudad de Chimbote, para recibir atención de mayor complejidad.

En un comunicado, el Gobierno Regional de Áncash detalló que “una paciente presenta fractura de tres costillas y se encuentra estable”, mientras que otro paciente “registra fractura expuesta de rótula derecha”. El resto de pacientes presenta policontusiones, reportó la entidad.



¿Cuáles fueron las causas del accidente en Casma?

El corresponsal de RPP indicó que, según las primeras versiones, el conductor del microbús perdió el control, luego de hacer una maniobra para evitar el choque con otra unidad.

Debido al violento accidente, el tránsito en la carretera de Yaután estuvo interrumpido por varias horas.

Cabe mencionar que, según el Gobierno Regional de Áncash informó que el accidente ocurrió la noche del viernes, 30 de enero, al promediar las 10:50 p.m.

