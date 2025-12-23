Poder Judicial dicta cinco meses de prisión preventiva para conductor investigado por atropellar y causar la muerte de una mujer en Puno

La víctima, quien falleció tras este accidente ocurrido en la vía Juliaca-Huancané, dejó a tres menores en la orfandad.

El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de San Román – Juliaca, en la región Puno, dictó cinco meses de prisión preventiva contra Javier Valerio Choque Vargas, investigado por presuntamente conducir en estado de ebriedad y atropellar a Sabina Luque Vilcapaza, causándole la muerte.

Este hecho se dio el último domingo. La víctima, de 41 años, fue atropellada en la vía Juliaca-Huancané cuando se dirigía a vender jugos en su triciclo, dejando en la orfandad a tres menores de edad.

El investigado cumplirá la medida en el establecimiento penitenciario que el INPE determine mientras continúan las investigaciones en su caso.