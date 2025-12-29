Tacna: Solicitarán ampliación del estado de emergencia en la frontera con Chile

El Poder Ejecutivo declaró a fines de noviembre el estado de emergencia en los distritos de Palca, Tacna y La Yarada-Los Palos, en la región Tacna.

El general PNP Arturo Valverde Inga, jefe de la Región Policial de Tacna, anunció que se elabora un informe para solicitar la ampliación del estado de emergencia en la frontera con Chile, que vencerá en enero próximo.

Valverde Inga señaló que actualmente hay más de 300 efectivos policiales que son desplegados a diario, lo que ha permitido mantener el control ante intentos de ingreso irregular de los extranjeros.

Por otro lado, el coronel informó sobre un proyecto de inversión por 16 millones 600 mil soles destinado al equipamiento del Área de Criminalística de la Policía Nacional en Tacna, que permitirá la adquisición de equipos, como tecnología para análisis de ADN, que reemplazará herramientas con más de 15 años de antigüedad.

La autoridad policial precisó que se espera que el nuevo equipamiento esté operativo en mayo de 2026, lo que permitirá agilizar las investigaciones. De esta manera, las pruebas que antes debían ser enviadas a Arequipa o Lima podrán procesarse en Tacna, obteniendo resultados en un plazo de 24 a 48 horas.

El Gobierno de José Jerí publicó el pasado 28 de noviembre el decreto supremo que declara el estado de emergencia en los distritos de Palca, Tacna y La Yarada-Los Palos, en la región Tacna por 60 días.

La Policía Nacional mantiene el control del orden interno, con acciones de apoyo de las Fuerzas Armadas y determina las zonas de intervención sobre la base de inteligencia, indicadores, estadísticas, mapas del delito, entre otros instrumentos.