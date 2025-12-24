Ratifican que José Antonio Kast, presidente electo de Chile, visitará el Perú en los primeros días de enero

Así lo señaló el senador electo por La Araucanía, Rodolfo Carter, quien comentó que Perú y Chile comparten agendas respecto a la migración irregular y el aumento de la delincuencia.

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, contempla realizar una visita oficial al Perú antes de asumir oficialmente el cargo y relevar a Gabriel Boric el 11 de marzo de 2026, ratificó esta mañana el senador electo chileno Rodolfo Carter.

Carter detalló que Kast -quien se impuso a Jeannette Jara en la segunda vuelta de las elecciones chilenas- llegará a nuestro país en los primeros días de enero, pues, según comentó, ya existen conversaciones previas con el Gobierno de José Jerí.

El senador electo por La Araucanía destacó que ambas naciones tienen temas en común: la delincuencia y la migración irregular, por lo que es conveniente sostener encuentros bilaterales para abordar estas problemáticas.

“Hay conversaciones ya con el gobierno peruano de tener una visita antes de asumir, porque evidentemente Perú es un socio fundamental para Chile, y no solo en el tema migratorio y combate a la delincuencia, sino que, así como hemos resuelto nuestros problemas con Argentina, con Perú tenemos que avanzar muchísimo todavía”, declaró en Ampliación de Noticias.

En ese sentido, Carter se refirió al encuentro con el canciller peruano, Hugo de Zela, quien visitó este lunes a la comitiva de Kast durante su breve escala por Lima.

Carter hace un llamado al esfuerzo conjunto para abordar la inmigración irregular

El exalcalde de La Florida, quien fue parte de la comitiva del presidente electo, indicó que nuestras naciones comparten la preocupación de la inmigración irregular y la penetración de bandas criminales proveniente del norte de América Latina, por lo que es vital un esfuerzo conjunto entre Perú, Ecuador, Argentina y Chile.

“Fue una grata sorpresa porque fue una visita protocolar del señor canciller, un gesto de mucha cordialidad, estuvo aquí representación del presidente de la República del Perú, que nos fue a esperar al aeropuerto y compartió con nosotros alrededor de dos horas”, destacó.

“Es ineficiente tener una mirada individual, porque un país tiene una medida, el vecino tiene otra y los delincuentes aprovechan de esas disparidades. Lo que nosotros tenemos que lograr alcanzar es una mirada colectiva en común, así como la Unión Europea de los años 50”, agregó.

Asimismo, dijo que es importante implementar el corredor humanitario o migratorio -a propósito del anuncio de Kast de deportar a migrantes indocumentados- para garantizar el retorno de los venezolanos a su país natal.

“La narcodictadura venezolana es una crisis humanitaria de características globales. Hay pocos casos en el mundo donde salen 8 millones de personas escapando de la pobreza y de la opresión como Venezuela. Por tanto, es más que un corredor migratorio, es también un corredor humanitario, porque es el hambre y la represión lo que están huyendo los venezolanos”, aseveró.

Finalmente, Carter señaló que los países de la región deben estar alertas ante posibles cambios en Venezuela ante el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe, con el objetivo de ayudar a la nación caribeña “a alcanzar la estabilidad lo más pronto posible”.

“Todo indica que van a haber cambios en Venezuela. Es muy improbable que el gobierno de Estados Unidos, después de todo lo que ha hecho movilizando a la flota norteamericana a las costas de Venezuela, no tenga un resultado”, concluyó.