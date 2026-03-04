Tumbes: Tres mujeres y un hombre murieron tras ataque armado dentro de un bar

La Policía Nacional investiga el crimen para hallar a los responsables. Las víctimas fueron identificadas como Sarai Zapata Carrillo, Carmen Socola Maldonado, Dayan Fernández Morán y Jorge Prieto Melgar.

Cuatro personas fallecieron tras un ataque armado durante la noche del último martes en un bar en el barrio Las Mercedes, en la ciudad de Tumbes. Tres de las víctimas son mujeres.

Las fallecidas fueron identificadas como Sarai Zapata Carrillo, Carmen Socola Maldonado y Dayan Fernández Morán, quienes murieron en el lugar. La otra víctima era Jorge Prieto Melgar, quien fue evacuado al hospital Regional, pero murió tras no resistir ante la gravedad de las lesiones.

Los vecinos de la zona contaron que se sienten atemorizados por este crimen. Además, comentaron que los responsables serían bandas criminales de Ecuador.

En las últimas 24 horas se produjeron otros ataques armados en la ciudad. En uno de ellos, un hombre murió dentro de su vehículo en el sector Ciudadela Noé, centro poblado Andrés Araujo Morán. Horas después otra vivienda fue baleada en Pampa Grande.

Solo en Tumbes se han reportado 16 homicidios en lo que va del año, según el Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef) del Ministerio de Salud.