Tumbes: incendio en asentamiento humano Salamanca afecta a cinco viviendas, dos de ellas destruidas

Tumbes: incendio en asentamiento humano Salamanca afecta a cinco viviendas, dos de ellas totalmente destruidas
La emergencia ocurrió en la intersección de las calles Gino Moretti y Los Delirios, provocando que cinco familias perdieran la totalidad de su pertenencias.

Un incendio afectó al menos cinco viviendas, de las cuales dos quedaron reducidas a cenizas, durante la madrugada de este domingo en el asentamiento humano Salamanca, en la ciudad de Tumbes

La emergencia se registró en las intersecciones de las calles Gino Moretti y Los Delirios, generando temor entre los vecinos de la zona, informaron a RPP los Bomberos Voluntarios del Perú

Añadieron que las llamas se propagaron rápidamente debido a que el material de las viviendas era de quincha y de calamina, lo que generó la expansión del fuego. 

Además, la falta de agua fue uno de los motivos por lo cual no se pudo controlar a tiempo el incendio. 

Atención de afectados

Bomberos lograron evacuar a menores de edad al hospital más cercano, así como a otras personas que intentaron ayudar a mitigar las llamas del fuego, y que en esos momentos estaban durmiendo cuando sucedió el incendio.

Tras las primeras alertas, personal de la Policía y Serenazgo llegó al lugar, así como cisternas de agua (de Agua Tumbes) y los bomberos  poder mitigar el incendio. 

Después de una hora se logró controlar el fuego, dejando a más de cinco familias afectadas que han perdido todas sus pertenencias —dos de esas viviendas han quedado totalmente reducidas a cenizas—. 

RPP pudo conocer que se está desarrollando la limpieza de escombros y no se descarta que el fuego haya iniciado a raíz de un corte circuito.

Salamanca Tumbes incendio

