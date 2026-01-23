Delincuentes disfrazados de enfermeros roban 60 000 soles a un empresario ecuatoriano en Tumbes

La víctima indicó a las autoridades que dejó pasar a los sujetos a su hogar pensando que se trataba de personal de salud, pero uno de ellos lo encañonó con un arma para exigirle el dinero.

Tres sujetos vestidos de enfermeros asaltaron a una familia y se llevaron 60 000 soles, denunció la víctima ante la Policía Nacional. El hecho se registró en el distrito de Corrales, provincia y región de Tumbes.

Vecinos fotografiaron a los presuntos delincuentes. En las imágenes se ve a ellos subiendo a un carro negro que los esperaba en los exteriores de la vivienda, ubicada en la calle Inca Yupanqui.

Según el agraviado, quien dijo ser un empresario de nacionalidad ecuatoriana viviendo en Tumbes, el dinero es producto de sus ahorros que tenía en efectivo. Él indicó a las autoridades que creyó que se trataba de personal de salud y una vez dentro de su casa, uno de ellos sacó un arma para amenzar a toda su familia.

El agraviado acudió a la comisaría sectorial a formalizar la denuncia, pero hasta el momento no se logró dar con el paradero de los involucrados.

Por su parte, la Dirección Regional de Salud de Tumbes emitió un comunicado expresando su preocupación por la modalidad usada e instan a las autoridades policiales a investigar el caso.