Lima Ministro Rómulo Mucho afirma que sería “grave” si se comprueba supuesto favorecimiento de Otárola a Yazire Pinedo

El ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, se pronunció esta mañana sobre la grabación de una comunicación telefónica que vincularía nuevamente al premier Alberto Otárola con Yazire Pinedo, una joven que logró órdenes de servicios con el Estado después de reunirse con el jefe del Gabinete Ministerial.

Y es que en el audio difundido por el dominical Panorama se escucha la voz de quien sería Alberto Otárola insistir a una joven, que sería Pinedo, para verla. Incluso se refiere a la mujer como “amor” y coordina un encuentro para el día posterior a la comunicación.

En otro momento del audio se oye a quien sería el jefe del Gabinete Ministerial pedirle a la joven que le envíe su “CV” de inmediato y le hace la precisión de que no lo mande “documentado”, a lo que la mujer accede.

Desde Toronto (Canadá), el titular del Minem afirmó que el Gobierno deslinda de “todo acto de corrupción” y que el primer ministro, quien también se encuentra en la capital canadiense para participar en la convención anual de exploración minera PDAC 2024, dará las explicaciones correspondientes cuando retorne al país.

“El premier se encuentra en Toronto, yo creo que al regreso hará algunas declaraciones, pero también ha dado a entender que todo acto puede ser también, digamos, de parte de los que no ven bien al Gobierno. Todo es posible, hacer y fabricar. No lo sé, pero creo que eso se tiene que investigar para aseverar”, declaró en La Rotativa del Aire-Edición Mañana.

Mucho Mamani detalló que aún no ha conversado sobre el tema con Otárola Peñaranda, por lo que evitó opinar sobre la veracidad de los audios expuestos por el dominical. Sin embargo, afirmó que, de confirmarse que Otárola favoreció a la joven con contrataciones en el Estado, se trataría de un tema “grave”.

“Para mí es difícil [decir si] es cierto o no es cierto, no me ponga la palabra en la boca. Hablará [el premier] en su momento y regresando se aclarará el tema. Claro, de ser cierto, será grave”, alegó.

Consultado si es que el primer ministro debe renunciar al cargo, el titular de Energía y Minas respondió: “No me corresponde. Soy ministro nuevo, tengo un par de semanas. No puedo decir nada en este momento”.

Finalmente, Rómulo Mucho informó que ya no es gerente de la empresa Pevoex Contratistas S.A.C., que brinda servicios a la minera Southern Perú. Esto después de que el congresista no agrupado Jaime Quito anunciara una moción de interpelación en su contra por supuestamente tener un conflicto de interés con el proyecto Tía María, de la refería empresa minera.

Ministra de Cultura: "Este Gobierno no apaña ningún tipo de corrupción"

Por su parte, la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, afirmó que desde el Ejecutivo no se apañan intercambio de favores o corrupción.

"Por ahora es la misma línea que ha emitido la Presidencia de la República. Estamos a la espera de las explicaciones”, declaró a los medios de comunicación.

Urteaga acudió al aeropuerto Jorge Chávez para recibir a la cantante Lita Pezo, quien regresa al país tras su participación en el festival de Viña del Mar 2024. Allí tuvo un corto pronunciamiento sobre la situación de Alberto Otárola.

Por el momento, se conoce que el primer ministro recién estará en el Perú este miércoles.

En tanto, Otárola ha publicado dos mensajes en su cuenta de X (antes Twitter) para señalar que el audio emitido en el reportaje debe ser corroborado.

"He tomado conocimiento que desde hace meses tratan de difundir un audio cuyo contenido debe ser corroborado. Reitero que en mi gestión no ha habido ni habrá ninguna contratación irregular. Como siempre ha ocurrido en mi vida profesional, a mí que me busquen lo que quieran. No soy un corrupto y siempre defenderé lo correcto", se lee en sus mensajes.

Contratación de Yazire Pinedo

Yazire Pinedo obtuvo en 2023 órdenes de servicio por S/ 18 000 y S/ 35 000 dentro del Ministerio de Defensa, luego de reunirse con Alberto Otárola, quien fue titular de esa cartera y ya había asumido la jefatura del Gabinete Ministerial.

Asimismo, la joven de 25 años recibió un correo electrónico a inicios de ese año en el que se le realizó un ofrecimiento de empleo desde la Presidencia del Consejo de Ministros.

Otárola negó en septiembre del año pasado irregularidades en las órdenes de servicio de Pinedo Vásquez, a quien dijo haber visto solo una vez durante una reunión. Sin embargo, dicha versión fue refutada por la joven, quien dijo conocerlo desde hace muchos años y que ella propuso la reunión luego de la cual consiguió las órdenes de servicio.