Hija de Keiko Fujimori en desacuerdo con declaraciones de su madre sobre el aborto: "Tengo mi propia capacidad de decisión"

Kyara Villanella dijo que tiene una opinión "distinta" a la de su madre sobre el hecho de interrumpir un embarazo tras un abuso sexual.

Kyara Villanella, hija de Keiko Fujimori, se mostró en desacuerdo con las declaraciones que brindó su madre el último domingo en una entrevista con el programa ‘Enfrentados’ en la que mencionó que, en un hipotético caso de embarazo por violación, le diría a sus hijas que no aborten.

"Tengo 18 años, soy mayor de edad y tengo mi propia capacidad de decisión. Mi opinión personal es distinta a la de mi mamá. En el caso hipotético presentado, una violación, yo sí optaría por abortar, tanto si se tratara de mí como si se tratara de una niña de ocho años. En ese sentido, no estoy de acuerdo con lo que declaró mi mamá", escribió la joven un pronunciamiento emitido en su cuenta de Instagram.

Kyara Villanella recalcó que el hecho de que Keiko Fujimori sea su madre "no significa que pensemos igual" y que es natural que sus opiniones tampoco coincidan.

"No estoy atacando a nadie ni faltando el respeto a ninguna postura. Simplemente quiero dejar constancia de cuál es mi opinión, ya que se me ha involucrado en este tema sin mi consentimiento", añadió la joven.

Por último, manifestó que su interés no es participar en debates públicos, por lo que reconoció su incomodidad de pronunciarse sobre esta discusión.

"Solo pido que se entienda que esta es mi opinión, no es algo que quisiera haber declarado públicamente, pero me vi en la necesidad de hacerlo porque se entendió lo contrario", puntualizó.

¿Qué dijo Keiko Fujimori?

La candidata presidencial, en entrevista con el programa ‘Enfrentados’, fue consultada sobre si una mujer puede abortar si el embarazo es producto de una violación. Fujimori señaló que su apoyo se limita estrictamente a lo que dicta la ley peruana actual.

“Yo estoy a favor del aborto terapéutico en caso de que la madre corra riesgo de vida. Pero en caso de violación, no”, aseguró. Incluso, mencionó que ella había hablado con sus hijas sobre este tema y que les recomendó no interrumpir el embarazo.

“Yo optaría, y le diría a mis hijas, que ellas tengan al bebé", enfatizó.