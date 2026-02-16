Juárez dice que la "gran preocupación" de su partido es el sucesor de Jerí: "Podríamos estar entregándole a la izquierda la Presidencia"

Patricia Juárez, congresista de Fuerza Popular, en diálogo con RPP, se pronunció en torno al pleno extraordinario programado para el próximo martes, en el que se abordarán las 7 mociones de censura contra el presidente José Jerí.

En las últimas semanas, diversas bancadas han impulsado las referidas mociones, a raíz de los recientes escándalos políticos en los que se ha visto inmerso el mandatario, como el denominado 'Chifagate' y las visitas nocturnas de jóvenes mujeres al Despacho Presidencial, tras lo cual obtuvieron contratos con el Estado.

Al respecto, la parlamentaria fujimorista dijo que su bancada no tiene "la absoluta certeza" de que el jefe de Estado hubiera cometido actos ilícitos y reafirmó que solo apoyarían la salida de Jerí por "hechos absolutamente probados".

"Si nosotros tuviéramos la absoluta certeza de lo que se dice en comunicados, en medios, nos podríamos pronunciar. Pero siempre hay que tener cuidado realmente con las cosas que se señalan, especialmente cuando se trata del honor de mujeres. Entonces no podemos calificar de antemano que han existido, digamos, situaciones, porque no nos consta, obviamente", sostuvo.

"Nosotros lo que hemos señalado es que tendrían que ser hechos absolutamente probados, por ejemplo, si nosotros viéramos que el señor Jerí está recibiendo dinero a cambio de las obras o situaciones absolutamente concretas. O sea, quienes somos, por lo menos, tenemos la formación de abogados, sabemos que podrían existir en algunos de los casos indicios de inconductas, de delitos, pero no tenemos la certeza", agregó.

En esa línea, expresó que "la gran preocupación" de su partido es la persona que suceda a Jerí.

"Nuestra gran preocupación ha sido quién es la persona que va a asumir. Se sabe perfectamente que los votos de este sector [impulsor de la censura], digamos, no alcanzarían para poner a una persona y, claramente, podríamos estar entregándole a la izquierda, a la izquierda caviar o a la izquierda extrema en nuestro país, la Presidencia de la República", expresó.

La congresista señaló que el fujimorismo apuesta por la "estabilidad" del país rumbo a las elecciones y dijo que las fuerzas políticas que han impulsado la censura serán "responsables" de lo que ocurra mañana.

"Nosotros, con un sentido alto de responsabilidad, lo que estamos diciendo es ‘oye, espérense un poquito, calma al país, calma’, porque en realidad nosotros necesitamos darle al país estabilidad, necesitamos que estas elecciones se desarrollen de la mejor manera", aseveró.

"Nosotros hacemos absolutamente responsables de lo que pase el día martes a los promotores de este tipo de pedidos sin siquiera considerar o dar o tener la presunción de inocencia o por lo menos considerar que necesitamos un país con estabilidad para llegar a julio del 2026", acotó.

Hemos visto "una arremetida y una agresividad absoluta" en impulsar el pleno extraordinario

Por otro lado, Juárez Gallegos respondió las críticas que ha hecho Renovación Popular respecto a la actitud del fujimorismo con la censura a José Jerí. En ese sentido, la parlamentaria consideró que hubo "una arremetida y una agresividad absoluta" en impulsar el pleno extraordinario del próximo martes.

"Yo creo que esas palabras tan duras, tan agresivas, solamente reflejan la personalidad de quien, en este momento, está frente a Renovación Popular. Nosotros, desde el inicio, hemos hecho una campaña de propuestas, Keiko está recorriendo todo el país de la mejor manera, reuniéndose con las personas, dando a conocer nuestros ejes del plan de gobierno y el equipo técnico que la acompaña. Pero lo que hemos visto desde el inicio, desde el momento en el que se planteaba el pleno extraordinario, era una arremetida y una agresividad absoluta, porque lo que se quería era simplemente conseguir sus objetivos a costa de lo que fuere", señaló.

"Cuando no existían siquiera las firmas validadas para el pleno, la remetida era ‘Rospigliosi no blindes, Rospigliosi blinda a Jerí’. Entonces ha habido un ataque sistemático solamente en el ánimo de conseguir, digamos, sus objetivos a costa de lo que sea y por eso nosotros hemos calificado eso como una conducta infantil, una conducta en el que, 'si no me das esto, yo voy a tener actitudes hasta conseguir lo que yo quiero'. Y eso es lo que nosotros hemos rechazado de la mejor manera. Creemos que no cabe realmente ese tipo de expresiones en una campaña política", añadió.

Finalmente, indicó que Fuerza Popular si bien podría expresar su "anuencia" por un posible sucesor del actual jefe de Estado, habría "dificultad" en lograr consensos respecto a dicho reemplazo.

"Nosotros podemos expresar nuestra anuencia por alguna persona, pero lo que no podemos es cambiar el sentido de los votos ni la correlación de fuerzas que, en este momento, existen en el Congreso. Ya los cinco años pasados ha sido muy complicado generar consensos para no entregar el Congreso en manos de la izquierda y ahora, nuevamente, sin ningún sentido de análisis político, ni siquiera de tener en cuenta lo que puede ocurrir en este momento, nuevamente se pretende poner en esa situación de incertidumbre al país", sostuvo.

"Yo lo que quiero señalar es que hay mucha gente que no entiende la dificultad que significa conseguir consensos en el Congreso para designar a la persona que reemplazaría al señor Jerí. En este momento, es que ustedes no saben, no se imaginan toda la cantidad de llamadas, de aspirantes que existen en este momento para ocupar el sillón que dejaría, por supuesto, el señor Jerí, porque obviamente hay muchos intereses de por medio y a nadie le está importando, al parecer, lo que significa la estabilidad en el país", puntualizó.