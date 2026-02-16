José Jerí dice que tomará medidas contra la delincuencia "hasta el último día" que se encuentre en Palacio de Gobierno

El presidente de la República, José Jerí, sostuvo que "hasta el último día" en Palacio de Gobierno trabajará en medidas para combatir la delincuencia y la imparcialidad en las Elecciones Generales 2026.

El mandatario realizó estas declaraciones durante una reunión con el gremio denominado 'Federación Nacional de Defensores de la Patria', realizado en Palacio de Gobierno.

"Si quieren [los delincuentes] que el presidente no actúe como tal, finalmente serán otros espacios los que tomen la decisión. Pero lo único que sí es cierto acá es que hasta el último día en que yo esté acá en Palacio de Gobierno voy a seguir con lo que me comprometí aquella vez y con lo que la ciudadanía me exige en la calle: seguridad e imparcialidad en las elecciones. Esa es mi tarea principal. Y hasta ahora en eso no me he detenido, no me detendré", expresó.

Jerí asegura que combatirá la delincuencia "el tiempo que esté"

Jerí aseguró que "hay sacrificios que uno tiene que aceptar" para derrotar la delincuencia "cueste lo que cueste" porque, señaló que los "enemigos del Estado son los delincuentes que están en las calles y en las cárceles".

"Hay sacrificios que uno tiene que aceptar. La vida no es nada sencilla, más para las autoridades. Y así como en su momento se derrotó al terrorismo hoy tenemos que seguir y vamos a derrotar la delincuencia. Cueste lo que cueste. Los enemigos del Estado son los delincuentes que aún están en las calles y quienes están en las cárceles que todavía actúan. Quieren tener un presidente que ya no los fastidie para que sigan articulando", expresó.

En esa línea, mencionó que aunque estos delincuentes planifiquen "todo lo que quieran", dichas reacciones "reafirma que estoy en el camino correcto por la patria y la libertad de la población".

"Hay que hacer todos los sacrificios necesarios, el tiempo que esté y así será", enfatizó.

Garantizar elecciones

Por otro lado, José Jerí dijo esperar que la persona elegida para la Presidencia de la República realice una labor contra las organizaciones delictivas.

"Yo espero que en la fecha que podamos todos elegir a nuestro sucesor en palacio de gobierno la persona que esté a cargo del país continúe con la labor de recobrar la tranquilidad en nuestro país y no claudique ante las bandas que están en los penales haciendo todavía de las suyas, que no claudiquemos en atacar el problema que tenemos, que son los penales. Y así sigan amenazando o planificando atentados, voy a seguir hasta el último día en ello", mencionó.

Mociones de censura contra Jerí

Sus declaraciones ocurren un día antes de la sesión extraordinaria en el Congreso de la República, que debatirá y votará siete mociones de censura en su contra.

En declaraciones a los medios, Fernando Rospigliosi, presidente del Congreso, señaló que si no se alcanzan los votos necesarios para aprobar la censura, el 1 de marzo se iniciará el debate de la moción de vacancia presentada contra Jerí.

Recalcó que el pleno extraordinario convocado para mañana 17 de febrero tiene una agenda única e inamovible y será centrada exclusivamente sobre las siete mociones de censura.

"En la hipótesis de que no prosperara la censura al presidente Jerí, el primero de marzo se inicia la legislatura ordinaria, y en el primer pleno que se efectúe en esta legislatura ordinaria, el primer tema va a ser, como corresponde y como señala el reglamento, la moción de vacancia que también ha sido presentada", declaró desde el Congreso.

Restricción a la prensa porque auditorio "no es adecuado"

Asimismo, señaló que para el pleno de mañana 17 de febrero habrá restricciones a los medios de comunicación porque "el local no es adecuado para que los periodistas entren dentro del auditorio" José Faustino Sánchez Carrión.

"Entonces, los periodistas van a estar en la sala de ingreso en la que usualmente entran los visitantes. Ahí se van a poner televisores para que puedan ver el desarrollo del pleno. En el auditorio estarán los congresistas y podrá haber 1 asesor por bancada parlamentaria", informó Rospigliosi.