Keiko Fujimori sobre respaldo de López Aliaga a eventual censura de José Jerí: "Que se atenga a las consecuencias"

La lideresa de Fuerza Popular sostuvo que el candidato de Renovación Popular es utilizado por el bloque parlamentario de izquierda para sacar a José Jerí del cargo.

Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, señaló que Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular, tendrá que hacerse responsable de lo que pueda ocurrir si es que el Congreso de la República logra censurar este martes 17 de febrero a José Jerí, a raíz de los escándalos políticos que ha protagonizado.

La candidata presidencial reiteró que su partido político está en contra de retirarle a José Jerí el encargo de la Presidencia de la República, pues consideró que ante su salida podrían generarse escenarios de inestabilidad. Pese a ello, sostuvo que es probable que la suerte del mandatario ya esté echada.

“Creo que tienen los votos, o sea por los anuncios que ha habido de las diferentes bancadas, lo más probable es que el martes el presidente Jerí caiga y eso sería muy lamentable, pero que se atenga a las consecuencias y que asuma su responsabilidad el señor López Aliaga”, indicó en Enfrentados de América Televisión.

"Está siendo títeres de los caviares"

En esa línea, se refirió a la postura de López Aliaga de apoyar las mociones de censura contra José Jerí y dijo que el candidato de Renovación Popular es utilizado por el bloque parlamentario de izquierda para sacar al mandatario encargado. Dijo también que existe el “riesgo” de que un legislador de alguna de las bancadas de izquierda sea voceado para reemplazar a Jerí.

“Creo que él está siendo títere de los caviares, porque quienes han promovido esto han sido ellos y luego el exalcalde de Lima se ha sumado a esta postura y está en todo su derecho de hacerlo”, sostuvo.

Fujimori descartó que la postura de su partido sea un aval al Gobierno de José Jerí y dijo que no respaldan la gestión del mandatario, sobre quien consideró que “no ha hecho nada” en materia de seguridad ciudadana. Añadió que sería necesario ver al presidente “recibiendo dinero” para que su partido cambie de opinión y pida su salida.

Asimismo, sostuvo que ningún integrante de la bancada de Fuerza Popular sería considerado para reemplazar a Jerí ante una eventual censura y que eso ya ha sido decidido dentro de su partido.

Enfrentamiento

Este martes 17 de febrero, el Congreso realizará un pleno extraordinario para debatir siete mociones de censura que se han presentado contra el presidente José Jerí por los presuntos actos irregulares en los que se ha visto involucrado.

Esta situación ha provocado un enfrentamiento abierto entre las bancadas de Renovación Popular y Fuerza Popular, cuyas posturas opuestas sobre la moción de censura derivaron en una serie de ataques personales y comunicados oficiales cargados de recriminaciones mutuas.

Desde el Fujimorismo señalan que sacar a Jerí del cargo solo generaría inestabilidad y rechazaron las declaraciones de López Aliaga sobre las mujeres que obtuvieron cargos en el Gobierno tras reunirse con Jerí. En tanto, Renovación Popular señaló que Fuerza Popular está gobernando en la práctica.