Keiko Fujimori sobre requisas a los expresidentes: "No es aceptable la vulneración de su privacidad"

La candidata presidencial afirmó que está a favor de las requisas en establecimientos penitenciarios, pero criticó que se difundieran a la prensa las fotos de aquellas intervenciones en las celdas de Toledo, Humala, Castillo y Vizcarra.

Keiko Fujimori, candidata presidencial de Fuerza Popular, cuestionó este lunes que se difundiera a la prensa las imágenes de las requisas que hicieron agentes del INPE en las celdas de los expresidentes Alejandro Toledo, Martín Vizcarra, Pedro Castillo y Ollanta Humala en el penal de Barbadillo. Según opinó, esto es una vulneración a la privacidad de ellos.

"Yo estoy a favor de hacer las requisas. Quien habla, cuando estuve injustamente en prisión 16 meses y medio, hicieron cinco requisas en mi celda. A mi padre también, pero lo que no estoy de acuerdo, se trate de quien se trate y por mucha discrepancia política que podamos tener con los expresidentes, es la difusión de esas imágenes, la vulneración de su privacidad", indicó.

Fujimori expresó que el INPE tiene que hacer revisiones criterios técnicos y sin exposición pública para no afectar la dignidad de los recluidos en el Penal de Barbadillo.

"Lo que no podemos es crear una cortina de humo o violentar la dignidad de ellos. Repito: no importa de qué presidente se trate. Mi padre ya no está, pero creo que tenemos que tratar las cosas con su justa dimensión. Requisas sí, me lo hicieron cinco veces, pero debemos ser respetuosos en todo sentido", finalizó.

La lideresa del Fujimorismo realizó actividades de campaña esta tarde en San Juan de Miraflores junto a algunos de sus candidatos al Senado.

Requisa en Barbadillo

El diario El Comercio mostró este lunes imágenes de una requisa de rutina realizada en el establecimiento penitenciario. En las fotos se mostraron que los expresidentes Martín Vizcarra, Ollanta Humala, Alejandro Toledo y Pedro Castillo cuentan con televisores, radios, refrigeradoras personales así como otros utensilios domésticos.