Del INPE a la Sunir: ¿la creación de una nueva entidad penitenciaria es la solución?

La Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (Sunir) será la nueva entidad que reemplazará al actual Instituto Nacional Penitenciario (INPE), en un contexto marcado por el desborde de la criminalidad y la crisis del sistema carcelario.

La Sunir es el resultado de la absorción por fusión del INPE, el Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej) y el Programa Nacional para la Prevención y Reinserción Social (Pronapres).

Pero ¿la implementación de una nueva entidad es realmente la solución? Para el expresidente del INPE, Julio Magán, la respuesta es un rotundo no.

La Sunir “se ha hecho a la ligera”

En Enfoque de los Sábados, Magán consideró que es inoportuna la fusión de las entidades, ya que -dijo- la administración del sistema penitenciario y de los centros juveniles son dos “miradas diferentes”.

De acuerdo con el exdirectivo del INPE, el actual sistema penitenciario nacional atraviesa una crisis de sobrepoblación de más del 140 % de internos, además de afrontar déficit de personal y falta de presupuesto.

Acotó que en el Sistema Penal Juvenil existe otro tipo de perspectiva, con un enfoque a medidas socioeducativas para mejorar la condición de los jóvenes y evitar su reincidencia en el mundo criminal.

“Yo creo que es una institución que se ha hecho a la ligera. No hay un contenido real de reforma penitenciaria en ninguna parte. Solamente es una cuestión de impacto político para querer, digamos, aparentar la presencia del presidente [José] Jerí en los penales”, criticó.

¿Bukelización a la fuerza?

Uno de los objetivos de la nueva entidad es reducir las condiciones que facilitan la corrupción y la infiltración del crimen organizado en los penales, en el marco de la lucha contra el crimen. No obstante, Julio Magán aseveró que esa dinámica le corresponde -en el siguiente orden- a la Policía Nacional, al Ministerio Público y al Poder Judicial, y finalmente al sistema penitenciario nacional.

“Acá se ha hecho al revés, se ha comenzado por el sistema penitenciario queriendo imitar a [Nayib] Bukele, o sea, una caricatura de bukelización a la gestión”, señaló.

Y es que Magán habla de una bukelización porque el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez, no ha descartado que los reclusos sean rapados y utilicen un uniforme estandarizado, al mismo estilo que en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador, la cárcel emblema del régimen de Nayib Bukele.

Mientras tanto, el abogado y magíster en Criminología, Marcos Galván Ramos, aseveró que el “terreno carcelario” se maneja con “mucha simbología”, enfatizando que el término Sunir es un “tanto débil”.

Al igual que Julio Magán, el letrado opinó que es incorrecto creer que la creación del Sunir resolverá el desborde de la ola criminal en el país.

Galván Ramos señaló que el decreto que establece la creación de la entidad es “muy genérico”; no obstante, dijo que el reglamento permitirá conocer a cabalidad el funcionamiento de la Sunir.

Deshacinamiento carcelario y la construcción de más penales

Después de las críticas, Julio Magán consideró que sería conveniente permitir la participación de las empresas privadas e implementar el uso de drones para mejorar el control en los penales, además de iniciar la construcción de nuevas cárceles.

“Yo creo que es bueno que la administración penitenciaria mejore en el sistema de tecnología para poder hacer un buen control de ingresos y también me gustaría que participen las empresas privadas”, apuntó.

Por su parte, Marcos Galván dijo esperar que el trabajo se centre en el deshacinamiento carcelario, ya que es una problemática que deriva en cárceles inseguras.

“Si no pensamos en el hacinamiento como esa macrovariable, no vamos a poder hacerle frente a ningún tipo de variable penitenciaria: educación, tratamiento, salud o lo que fuere”, finiquitó.