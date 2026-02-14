Últimas Noticias
Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral emite pronunciamientos sobre uso correcto de franja electoral y respeto en debates políticos

Redacción RPP

por Redacción RPP

·

El Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral publicó dos documentos dirigidos a las organizaciones políticas y candidatos de cara a las Elecciones Generales 2026, destacando la importancia de la transparencia en el uso de bienes públicos asignados para la franja electoral y del respeto en los debates políticos.

En el Pronunciamiento N°1, la entidad reconoció “el accionar correctivo y oportuno” de varias agrupaciones políticas para esclarecer y transparentar el uso de los bienes públicos asignados para la franja electoral.

"Resaltamos que actos de autorregulación, como estos, en aras de la preservación de la transparencia y la integridad del proceso electoral se alinean con los valores del Pacto Ético Electoral y los valores cívicos, constitucionales y democráticos que este contiene", expresó.

Segundo pronunciamiento sobre debates políticos

Por su parte, la Exhortación N°2 aborda la preservación del respeto en los debates políticos, en donde el Tribunal tomó conocimiento de expresiones vertidas por la candidata Paola Martínez (Renovación Popular) contra Gahela Cari (Juntos por el Perú) y de Richard Cisneros (Demócrata Verde) frente a Luis Miguel Caya (Partido Aprista Peruano), calificándolas como “lesivas a la dignidad y bienestar personal”.

También se mencionaron declaraciones del candidato al Senado, Carlos Tubino (Fuerza Popular) sobre el embarazo infantil producto de violación, consideradas inadecuadas.

En esa línea, el Tribunal de Honor (TH) subrayó que el Decálogo del Pacto Ético Electoral "establece de manera expresa el deber de conducir la participación política conforme a los valores democráticos y principios constitucionales, rechazando toda forma de agresión, descalificación personal o manifestación que pueda afectar la dignidad de las personas, así como cualquier expresión que pueda ser percibida como discriminatoria o excluyente".

Además, exhortó a los partidos y candidatos a:

·         Mantener un diálogo respetuoso, inclusivo y digno.

·         Reafirmar el compromiso ético y abstenerse de conductas que vulneren derechos fundamentales.

·         Promover deliberación pública basada en propuestas y argumentos.

·         Fomentar conductas acordes con los principios del Pacto entre afiliados y equipos de campaña.

·         Reconocer el rol de los medios de comunicación en espacios de diálogo plural y constructivo.

"El Tribunal de Honor subraya que la vigencia efectiva del Pacto Ético Electoral no se agota en su suscripción formal, sino que exige una observancia constante y concreta en la práctica política cotidiana. La identificación de hechos específicos permite a la ciudadanía reconocer los estándares de conducta esperados y fortalece la cultura democrática basada en el respeto, la inclusión y la dignidad humana", finalizó.

Elecciones Generales 2026 Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral Elecciones 2026

