Lourdes Flores Nano: "Como ha dicho el ministro de Economía, estamos ante un gobierno débil"

Lourdes Flores Nano, personera legal del Partido Popular Cristiano (PPC), en diálogo con RPP, se pronunció sobre la actual situación política vinculada al Ejecutivo. En ese sentido, consideró que el país "no tiene un norte", y que la actual gestión de Dina Boluarte es la de "un gobierno débil", tal como indicó en su momento el ministro de Economía, José Arista.

"Aunque se ofendan algunos voceros del Gobierno, como acertadamente ha dicho el ministro de Economía, es un gobierno débil, un gobierno donde una gobernante llega dentro de una fórmula, sin saber muy bien cómo llega, era a la que le tocaba constitucionalmente", sostuvo.

"Hay un nivel de fatuidad que nos está sorprendiendo; pero en general es un gobierno que no tiene un norte, el Perú no puede continuar en esa situación, porque eso qué ha traído", agregó.

En ese sentido, Flores Nano consideró que la clase media en el Perú "ha retrocedido", además que se han incrementado problemas como la desnutrición y la inseguridad ciudadana.

"Lo que es más grave: el Perú, que había comenzado a tener un horizonte, llegó a crecer al 8%, 9%, también quizá soñamos un panorama que no era tan realista, porque vino la pandemia y se demostró que las postas médicas no tenían oxígeno, pero ese país nuestro comenzó a generar una clase media que ha retrocedido, ha aumentado la pobreza, los problemas de desnutrición son graves, para no referirme a los problemas de inseguridad ciudadana que nos atacan todos los días, y que atacan a ese emprendedor al que queremos dirigirnos, a ese emprendedor que tiene su bodega y que no puede trabajar", aseveró.

"Yo creo que el Perú necesita un gobierno que vaya del centro a la derecha"

Por otro lado, Flores Nano se refirió a la reciente inscripción del PPC ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). En ese sentido, el pasado 10 de mayo, dicha organización política, liderada por Carlos Neuhaus, Javier Bedoya y Miguel Ángel Mufarech, quedó habilitada para participar de las próximas elecciones presidenciales.

Respecto a ello, la lideresa del partido señaló que su propuesta está alineada con la centro derecha, que "ponga orden democrático" y fortalezca a las entidades castrenses.

"Necesitamos liderazgos, seriedad, unificar a los que pensamos más o menos igual, y yo espero que el PPC pueda aportar planes de gobierno que ya hemos comenzado a trabajar, y equipos técnicos y políticos que ayuden a que esa dispersión se acabe", indicó.

"Yo tengo una posición política y mi partido la tiene. Yo creo que el Perú necesita un gobierno que vaya del centro a la derecha, es decir que ponga orden democrático, que fortalezca la acción de las FF.AA.", refirió.

En otro momento, Flores Nano sostuvo que "el PPC vuelve a la cancha y vuelve más popular y más cristiano", y saludó la reciente inscripción del Apra.

"Es muy importante que haya vuelto a la cancha un partido histórico, celebro que el Apra también lo haya hecho. Espero que Acción Popular también supere sus problemas, espero que la izquierda se recomponga, que partidos que han adquirido una madurez como Fuerza Popular, que otros más jóvenes como Renovación Popular, Avanza País, todos vayamos consolidando un esquema más serio", aseveró.

"El PPC vuelve para ser más popular, más cristiano, para estar más extendido nacionalmente, pero para traerle seriedad a la política. Y uno de esos factores es que no haya una diversidad de matices, sino grandes desafíos en los que podamos encontrarnos, que prevalezcan las ideas y los planes y no el individualismo, puntualizó.