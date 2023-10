Luis Valdez: "No tenemos los mecanismos para evaluar a cada peruano que quiere ingresar a nuestro partido"

Lima "No responsabilizamos directamente al Jurado Nacional de Elecciones", dijo Valdez

"No responsabilizamos directamente al Jurado Nacional de Elecciones", dijo Valdez. | Fuente: Andina

El secretario del partido Alianza para el Progreso (APP), Luis Valdez, se refirió a la afiliación a su agrupación política de Juan Santos Romero, cabecilla de una organización vinculada a Sendero Luminoso, y mencionó que no disponen de los mecanismos para evaluar a quiénes registran dentro de su lista.

"No tenemos los mecanismos, ni los medios tecnológicos o informativos para evaluar de manera exhaustiva a cada peruano que quiere ingresar a nuestro partido. Debemos cerrar el círculo para que personas inescrupulosas no se puedan filtrar", dijo en La Rotativa del Aire.

"Asumimos la responsabilidad, asumimos todos estos pasivos, porque somos un partido político orgánico que intentamos hacer las cosas bien. Pero pedirle a ese 30 % de peruanos que están en extrema pobreza sus antecedentes penales, judiciales rebasa cualquier tipo de razón", agregó.

Además, pidió al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que apoyen a los partidos políticos mediante su logística.

"No responsabilizamos directamente al Jurado Nacional de Elecciones. Lo que (César Acuña) dice es que el JNE, con todos los recursos y capacidad logística, puede ayudarnos a los partidos políticos cuando se envíen estd tipo de inscripción o de militantes", aseveró.

"No responsabilizamos directamente al Jurado Nacional de Elecciones", dijo Valdez. | Fuente: RPP

JNE observó expulsión de Juan Santos Romero

Por otro lado, mencionó que el JNE ha observado la expulsión de Juan Santos Romero, ya que, argumentó, el proceso debe realizarse respetando las garantías del debido proceso.

"Las observaciones son que el personero legal tiene que firmar esta solicitud. No basta que el secretario ejecutivo nacional firme y le pida la exclusión de esta lista, también pide que paguemos un derecho de trámite de 245 soles y, además, me pide que acredite que le he seguido un procedimiento sancionador dentro de las garantías del derecho constitucional y el debido proceso", dijo.

"Somos una organización política de buena fe. Solo presentan datos personales, copia de DNI y declaración jurada. Esto pasa directamente al JNE que hace el registro (...). El presidente del partido ha dispuesto que todos los responsables políticos a nivel nacional deben hacer un filtro de todos sus padrones de militantes. Es un hecho que no puede volver a suceder", finalizó.