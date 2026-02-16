Rospigliosi dice que Jerí no podría asistir mañana al debate de las mociones de censura: "No puede ir a defenderse"

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, en entrevista con El Comercio, señaló que el presidente José Jerí no podrá asistir mañana, martes, al pleno extraordinario donde se abordarán las mociones de censura en su contra.

Rospigliosi Capurro explicó que la Constitución contempla que, para el debate de una moción de vacancia, el jefe de Estado sí puede asistir a la sesión plenaria solo o con su abogado para ejercer su derecho a la defensa. Sin embargo, al tratarse de una moción de censura, no podría hacerse presente, porque no está contemplada esa situación como procedente para que un mandatario asista.

"No puede [asistir], ese es el contrasentido. Si tú planteas una vacancia, el presidente de la República y su abogado, o su abogado, tienen derecho a presentarse ante el pleno y defender su posición. Pero, en este caso, el presidente no puede ir porque va en 28 de julio a dar su mensaje, va en determinadas ocasiones que están normadas; pero, de un día para otro, no puede presentarse, a menos que tenga un acuerdo explícito del Consejo de Ministros, todo un trámite", indicó.

"Pero se da la paradoja de que se le quiere censurar como presidente del Congreso y él no puede ir a defenderse", acotó.

Cabe señalar que anoche, en una entrevista para Panamericana, Jerí Oré coincidió con Rospigliosi respecto a que no podría acudir al Legislativo a ejercer su derecho a la defensa. "Bajo el procedimiento actual de censura, no me corresponde ir", afirmó.

Moción de vacancia se abordará como primer punto de la primera sesión plenaria de marzo

Por otro lado, el titular del Parlamento señaló que es "obligatorio" que la moción de vacancia impulsada por Perú Libre contra el presidente Jerí se vea como primer punto de la primera sesión plenaria que se realice el próximo marzo.

"Ahora, ¿qué pasa si no se censura al señor Jerí el día de mañana? Cuando se inicia la legislatura ordinaria, la primera sesión que haya, el primer punto de agenda es la moción de vacancia. Ese sería el primer punto de agenda de la primera sesión del pleno del Congreso, a partir del 1 de marzo, porque estamos a pocos días del inicio de la legislatura", indicó.

"[Al iniciar la legislatura ordinaria] se tiene que discutir obligatoriamente la moción de vacancia, y el reglamento dice que, inmediatamente, se tiene que discutir esa moción de vacancia. O sea, el primer punto del primer pleno de la legislatura ordinaria que empieza el 1 de marzo sería la vacancia en caso de que no se censure a Jerí mañana", puntualizó.