Comisión de Fiscalización inició indagaciones preliminares por reunión no registrada de José Jerí con empresario chino

La Comisión de Fiscalización del Congreso de la República inició indagaciones preliminares para establecer responsabilidades políticas sobre la reunión no registrada que sostuvo el presidente de la República, José Jerí, con un empresario chino el 26 de diciembre del 2025 en un restaurant ubicado en el distrito limeño de San Borja.



Así, se informa en un oficio que remitió este martes 13 de enero el presidente de este grupo de trabajo, Elvis Vergara, al jefe de Estado en la que le manifiesta preocupación institucional respecto a esta reunión no registrada, la misma que involucraría el uso del vehículo oficial asignado a funciones exclusivas para desempeño de la función pública del presidente de la República.



"Es imprescindible señalar que, dada la alta investidura que usted ostenta, no solo como presidente de la República, sino además como presidente del Congreso de la República, vuestra conducta pública y privada se encuentra sujeta estándares máximos de transparencia, legalidad y responsabilidad política frente al país; de ahí que cualquier reunión sostenida al margen de los canales formales, sin registro oficial y con actores privados, compromete seriamente la confianza ciudadana y debilita la institucionalidad democrática; máxime si estas se realizan en espacios informales y sin conocimiento público de los temas abordados ni de las personas participantes", se lee en este documento al que tuvo acceso RPP



En dicho oficio el presidente de la Comisión de Fiscalización le solicita al presidente José Jerí que al amparo de la Constitución Política del Perú y el Reglamento del Congreso de la República, en atribución del control político, remitir a esta Comisión, en el plazo más breve posible, la siguiente información detallada y documentada:

1. Fecha, hora y lugar exacto de la reunión sostenida.

2. Identidad completa del empresario con quien se reunió.

3. Temas tratados, acuerdos alcanzados o compromisos asumidos.

4. Relación de las personas que lo acompañaron, indicando cargos, funciones o vínculos institucionales.

5. Explicación expresa de las razones por las cuales dicha reunión no fue registrada ni comunicada

oficialmente, conforme a las normas vigentes. 6. Informar si la Embajada de la República Popular China, tenía conocimiento de esta reunión.



El legislador también recuerda que esta Comisión podría solicitar al Pleno del Congreso el otorgamiento de facultades de Comisión Investigadora, activando los mecanismos que la ley establece, dado que el país exige claridad y la máxima magistratura del Estado no puede actuar al margen de la transparencia.